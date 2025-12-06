La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: el papá de la novia reveló la verdad sobre quién pagó la fiesta

Entrevistado por Telenoche de Canal 12 de Córdoba, el padre de Rocío fue contundente al preguntarle a los conductores del noticiero, aunque en tono jocoso, quién acostumbra a pagar la fiesta. Y frente a la respuesta al unísono de "el padre de la novia", Pardo se limitó a confirmar que todo estuvo a cargo de él con un sutil "exacto".

Al tiempo que, sobre si él había sugerido o pedido que Rocío y Nicolás invitasen conocidos suyos, concluyó deslizando: "Mientras más invito, más entradas tengo que vender después en el verano", para negar de plano haber impuesto invitados suyos si bien reveló que además de familiares la mayor parte de quienes acompañarán a los novios en este día tan especial son amigos de la infancia de los novios.

" Es algo muy íntimo, un lugar muy bello que es Bosque Alegre, con temáticas muy de elfos y cosas de El señor de los anillos", agregó entonces el papá de la novia y concluyó afirmando que la fiesta será como querían los chicos.

Miguel Pardo, Rocío Pardo y Nicolás Cabré - captura Telenoche Córdoba

Cómo y dónde será la fiesta de casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La íntima celebración del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo finalmente llega este sábado 6 de diciembre de 2025, con una fiesta que promete convertirse en uno de los eventos más comentados de la temporada. La pareja eligió la estancia Bosque Alegre, en pleno Valle de Punilla, cerca de Villa Carlos Paz, Córdoba, como el escenario ideal para coronar su historia de amor. Allí está prevista la bendición religiosa en un entorno natural que acompaña el espíritu de la jornada.

Bosque Alegre

La temática elegida, un verdadero “bosque encantado”, marca todo el clima de la fiesta: decoración de elfos, altar de flores y un ambiente que busca mantener el tono familiar e informal que caracteriza a los novios. La celebración podría extenderse durante tres días, dado que la estancia cuenta con espacio para alojar hasta 28 personas, además de ofrecer barra libre para los invitados. En total, se esperan alrededor de 100 asistentes.

Entre ellos, por supuesto estará Rufina, la hija de Cabré, quien tendrá un rol protagónico en la ceremonia y la celebración. Tanto ella como Rocío lucirán diseños de Ana Pugliese, mientras que el actor optó por un traje de lino creado por Daniel Casalnovo, con un segundo cambio preparado para la ocasión.

Cabré Pardo casamiento 1

El menú también acompaña la esencia del encuentro: una propuesta campestre y casera, lejos de los platos gourmet tradicionales y enfocada en sabores familiares.

La fiesta en Córdoba llega después de que Cabré y Pardo pasaran por el registro civil el 3 de diciembre en Buenos Aires, donde dieron el “sí” rodeados de sus seres queridos en una ceremonia íntima. Ahora, con la naturaleza como testigo, buscan sellar su unión con una celebración que respira calidez, sencillez y mucha magia.