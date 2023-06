Juan Ignacio Feibelmann se convirtió en el último eliminado de MasterChef: "Es una..."

“Está bien armada la medialuna pero el relleno hace mucho ruido. Tiene poca consistencia y parece que queda vacío”, dijo Donato de Santis, experto en la materia, sobre el plato.

“Creo que sos víctima de este nombre, 'el rey de la pasta', porque ahora solo comemos pasta y parece que no supieras hacer otra cosa. Después del reingreso tendrías que hacer siempre algo diferente. Estamos en un problema entre lo reiterativo y la falta de sabor”, agregó Germán Martitegui.

Después de que el jurado anunciara la decisión final entre Juan Ignacio y Aquiles Sviatschi, los chefs le dedicaron unas lindas palabras al coordinador de contenidos audiovisuales.

"Ahora tenemos un gran problema acá. ¿Quién me hace la pasta? Se va The King", se preguntó Donato y le aseguró al joven que volverán a cruzarse en algún momento.

Damián Betular dijo que entre la semana de repechaje y la que acababa de pasar pudieron conocerlo un poco más. "Yo también hubiera sido medio terco y me hubiera ido, porque sé que disfrutás mucho cuando cuando hacés pasta, lo dijiste hasta el cansancio, creo que nos quedó tatuado", sostuvo.

Martitegui coincidió con Betular y admitió que él también hubiese sido igual de cabeza dura que Juan Ignacio en hacer el plato que más le gusta, y le deseó lo mejor al rosarino. "Te queremos más que la otra vez que te fuiste, sos parte de MasterChef, todos siempre quedan en esta familia, así que seguramente nos volveremos a ver", expresó.

"Me toca irme. Quien a pasta mata, a pasta muere. Me voy muy conforme, el día de hoy me gustó mucho y, bueno, esperemos que esto traiga posibilidades con la pasta en un futuro. Es una experiencia invaluable, no solamente por los consejos que me llevo, sino por el amor de mis compañeros y por todo el trabajo que hay acá adentro", afirmó Feibelmann al final.

AQUILES Y JUAN PABLO MASTERCHEF.jpg

Juan Francisco de MasterChef quebró en llanto al hablar de su mamá: "Me cuesta..."

Juan Francisco Moro se emocionó al hablar de su mamá después de haber preparado la milanesa de su infancia en MasterChef (Telefe). El participante se lució con una milanesa de pollo napolitana con papas rejilla con aderezo de mostaza, mayonesa y miel, y en medio de la devolución le reveló al jurado un aspecto importante de su vida.

“Mis abuelos nos cuidaban porque mi vieja laburaba, mi papá falleció cuando yo era chiquito y la verdad es que mi abuela no cocinaba nada bien. Mi ilusión era ir de vacaciones para que en un restaurante pueda pedir una suprema a la napolitana”, contó el guardavidas.

Damián Betular probó la preparación y le dijo al aspirante a cocinero: “No te conozco tanto pero sos transparente e hiciste algo que no es pretencioso, pero cuando mordés la milanesa tiene todo un gusto que te transporta. Las papas están bien ejecutadas y la salsa define que sea una napolitana de la niñez”.

“Todo coincide, los sabores y las emociones. Una magia que se transforma en lo que podemos ser cuando cocinamos bien. Está como sincera, tal cual como el cuento de tu vida”, agregó Donato de Santis.

“La milanesa está espectacular. Eso pasa cuando uno cocina con ganas e inspirado por un recuerdo. Nos hiciste a viajar a los 3 a tu infancia y me alegra mucho que nos hayas transportado de esta manera”, opinó Germán Martitegui.

Juan Francisco, emocionado, reveló: “Quise ir al momento en el que nos sentábamos a comer con mi vieja y mis hermanos y abuelos, nos íbamos siempre a Miramar, a una casa que nos prestaban”.

Ahí, la conductora Wanda Nara le preguntó qué le gustaría decirle a su madre. “Mi vieja es lo más grande que hay. Se quedó sola desde que tengo un año, mis hermanos con 3 y 8. ¿Qué le puedo decir? La quiero un montón y me cuesta ser cariñoso con ella. La amo un montón y quiero decirle gracias por todo lo que dio por nosotros”, respondió entre lágrimas.