Juan Reverdito, ex Gran Hermano, hará su debut como actor: "Esto se lo debo..."

"Le estoy poniendo todas las fichas. Estoy estudiando para que pueda ser lo mejor posible. No soy actor y no estudié teatro. Es una buena oportunidad y me lo estoy tomando muy en serio, con muchas ilusiones. Va a ir por buen camino", afirmó muy entusiasmado sobre su debut como actor.

Hace unos meses, el taxista confesó que había dicidido vender contenido erótico. En reiteradas oportunidades el ex Gran Hermano se había quejado de la producción del reality y de sus escasas propuestas de trabajo en relación a los otros concursantes. Ahora, consultado por ese proyecto, Reverdito detalló: "Lo voy a hacer. En uno o dos meses ya van a estar las fotos. Estoy haciendo sesiones de fotos. Es algo que no descarté. Le estoy poniendo fichas a eso porque necesito la plata. Yo entré a la casa de Gran Hermano por un objetivo y no lo cumplí, entonces necesito cumplirlo afuera".

También adelantó que va a hacer un programa de streaming. "En breve estoy estrenando una radio de streaming, en bar La Cancha, en la zona de Boedo. Va a salir en varias plataformas. Es un magazine. Uno va a tener la libertad de decir lo que siente y nadie va a decir qué tenés que hacer", sostuvo.

La obra, que se hará en el Paseo La Plaza, se estrenará en septiembre, de la mano del productor Gonzalo Rua. El ex hermanito estará acompañado por Celeste Rigoni, Diego Acade y Claudio Gulli.

El video de Juan Reverdito para entrar al Bailando 2023 causó indignación en las redes: "Andá a..."

En Estamos a Tiempo Extra, el programa de América TV conducido por Diego Ramos, Juan Reverdito se probó en vivo y mostró sus dotes para el baile. Resulta que el ex participante de Gran Hermano 2022 sueña con entrar al Bailando 2023 de Marcelo Tinelli y aprovechó el momento para tirar unos pasos con su novia. Sin embargo, las redes estallaron al ver el video del mediático lo fulminaron.

“Se prueban en vivo y sueñan con el Bailando”, los presentó Ramos. El ex concursante de la casa más famosa del país bailó con su novia dos géneros: disco y cuarteto. Además, en el piso, estuvo presente Juliana Díaz y Maximiliano Guidici, con quienes tuvo un cruce la semana pasada por haberles tapado un pasacalle que habían puesto los fans de la pareja para que ingresen al Bailando.

Después de bailar los dos géneros, Juan Reverdito dejó demostrado que el baile no es lo suyo y en las redes sociales lo fulminaron.

"Tienen el encanto de un dolor de muelas"; "Dos robles"; "Medio tosco Juan siempre pendiente de su partner, mi puntaje es secreto pero no es muy bueno"; "Sentí tanta vergüenza"; “Andá a manejar el taxi, mostro”; “0 dignidad”; "El papel lamentable que está haciendo, pobre pero solo genera vergüenza ajena"; "¿No es más digno trabajar?; "Alguien que le imprima un CV o le arme un LinkedIn", fueron algunos de los maliciosos mensajes que los internautas escribieron.