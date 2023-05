Juan Reverdito de Gran Hermano 2022 venderá contenido erótico: "Necesito la plata"

"En algún momento coqueteaste con el tema de OnlyFans y vender contenido, ¿en qué quedó eso?", le preguntaron al ex hermanito. Sin pelos en la lengua, Reverdito afirmó: "Lo voy a hacer, sí. Lo voy a hacer. Mi novia la semana pasada me dijo: 'si querés hacerlo, hacelo".

"Lo tengo que hacer porque necesito plata. Hay que laburar mucho pero es para aprovechar. Para mí es todo nuevo y confío que algo bueno voy a sacar", aclaró.

Y agregó: "A mi novia le propuse sumarla, así que vemos. Y yo iría por todo. Ya está, hay que aprovechar, ya tengo 43, así que hay que aprovechar".

juan reverdito 2.jpg

Alfa explotó con todo contra Juan de Gran Hermano 2022: "Va a tener que..."

Walter Alfa Santiago está furioso con Juan Reverdito, su ex compañero de Gran Hermano 2022. El taxista lo trató de "degenerado" por su relación con Delfina Wagner, de 19 años.

En una nota con PrimiciasYa, el hombre de Tigre confirmó que va a iniciar una demanda contra Reverdito. "Me aguanté muchas hasta ahora. Esta es la gotita que rebalsó el vaso. Juan Reverdito va a tener que ir a la Justicia por acusarme de degenerado", remarcó.

"Cualquier persona tiene que saber que cuando tiene un micrófono delante y hace declaraciones y acusaciones infundadas, se tiene que hacer cargo", siguió.

"Me cansé. Me cansé porque soy un tipo honorable. Y yo no puedo admitir que este personaje, ni ningún otro, esté diciendo Alfa es un degenerado", agregó.

Alfa explicó que no hay vuelta atrás por el tema está en manos de su representante legal."Esto ya lo tiene todo mi abogado", enfatizó.

Por último, el ex GH reveló qué espera con su demanda. "Va a tener que ir a un juez a pedir perdón. El que roba tiene que pagar, el que mata tiene que pagar, el que estafa tiene que pagar, y el que acusa sin fundamento también tiene que pagar", sentenció.