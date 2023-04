Juan Reverdito reveló la increíble cifra que ganan sus compañeros de Gran Hermano 2022 por canjes y se lamentó: "Con el taxi..."

"Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas", expresó Juan Reverdito en diálogo con el ciclo El Confesionario.

gran hermano.jpg

“Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”, manifestó indignado.

El hincha de San Lorenzo, integrante del grupo de Los Monitos en el reality, comentó además cuál es la cifra de dinero que hicieron sus ex compañeros de programa en canje o publicidades en las redes.

"Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", sentenció Juan.

Y sobre su situación económica, explicó: “Trabajo de lunes a lunes 14 horas por día. Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella”.

juan 1.jpg

La furia de Juan Reverdito contra La Tora por las actitudes que tuvo tras la final de Gran Hermano 2022

Luego de finalizar el exitoso reality Gran Hermano 2022, el ex participante Juan Reverdito cuestionó a la Tora Lucila Villar en un vivo con la periodista Maica Comunica.

El taxista días atrás había admitido que ya no tenía relación con el finalista Nacho Castañares por algunas actitudes que no le gustaron. Y ahí no terminó: ahora con la que tiene problemas es con la Tora.

"Yo con la Tora tenía la mejor, la tenía allá arriba. Cuando se fue la primera vez de la casa, nos hemos juntado con la familia a comer, fue mi hermano a la casa de ella y comimos un asado. Todo espectacular", dijo Juan.

Sin embargo, cuando la Tora fue eliminada por segunda vez de la casa más famosa del país, Juan sostuvo que "se olvidó un poco de todo, de la amistad... Pero bueno, nada, no me interesa. Cuando las personas son así bajas, no me llegan. Estoy muy tranquilo que me comporté siempre de 10 y después vi lo que era como persona".

Y agregó el exparticipante: "A mí me contestó soberbia apenas salimos de la casa. La vi en un debate y le dije 'me generó asco cómo te colgaste de Alfa. En la primera etapa, tu ideología de mujer era otra. Si pensabas de una forma, ¿tanto te puede gustar la plata para pensar otra? O cambiar tus modales o lo que sea'. Y me contesta 'papi, estuve 2 meses y medio adentro de la casa, ¿vos pudiste entrar?'".