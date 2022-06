Juana Repetto contó cuál fue la reacción de su mamá sobre los rumores de que Ricardo Darín es su padre

“Yo no sabía, como que se hablaba un montón de esto, pero yo no lo sabía. Y yo vivía enfrente de Ricardo, y él me decía ´¿vos sabés esto?’, y me pongo a googlear y ahí me entero de todo y digo ‘soy parecida, igual’”, indicó Juana.

“Le dije a mi mamá ‘¿vos te enteraste de esto?’, y quedó ahí. Confianza ciega en mi vieja. Y en ese momento, papá estaba haciendo por segunda vez Sábado Bus y habló del tema cuando fue Jorge Rial y él habló como preocupado, como que no es joda y aunque yo me lo tomé bien no es un tema para estar jodiendo”, añadió.

“Él me dijo ‘si vos estás insegura vamos a Chile para hacernos un ADN, para que no sea un escándalo acá’. Y yo dijo ‘no way’ porque era pendeja,e staba de joda y no me iba a ir tres días con mi papá a Chile”, dijo con humor, mientras Andy le preguntaba por Reina.

“A ella nunca le preocupó porque tenía la seguridad absoluta. Me dijo ‘nunca en los 8 años lo cagué a tu papá, con Ricardo estuve a los 18 y no lo vi nunca más’. Y para mí, nunca fue un tema”, concluyó Juana.

Juana Repetto se mostró con y sin filtro para realizar una dura reflexión

Juana Repetto se puso en el lugar de las personas que todos los días modifican sus rasgos faciales mediante los efectos de las redes.

La actriz hizo eco de una significativa foto de su rostro; una mitad con efecto y la otra sin, al natural.

Con la imagen que compartió a través de sus stories de Instagram, se puso en el lugar de las personas que todos los días modifican sus rasgos faciales mediante efectos de la red social.

Junto al filtro que la mostraba con y sin retoques, Juana Repetto señaló: "Pensar que hay gente que los usa a diario".

"¿Qué pasa después cuando se ven al espejo? ¿Cómo se sentirán? Es jodido", reflexionó la actriz.