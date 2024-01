Juana Repetto explotó de ira porque contrató a una persona y le falló

posteo Juana Repetto

Esto fue anoche, adivinen si me falló", escribió Juana y mostró lo que coordinó con ese sujeto. "Claudio, te espero mañana, porfis. No me falles, ya está el agua perfecta. Solo falta el barre fondo", le dice la actriz en dicha conversación. Del otro lado, el hombre le responde con un pulgar para arriba.

Finamente, la hija de Reina Reech reveló que Claudio nunca pasó por su casa y el arreglo en la pileta quedó inconcluso. "Toda la mañana cantando ‘estrenamos pile, estrenamos pile’. Me corre ira por las venas, IRA”, remató.

Juana Repetto se hartó y explotó con una seguidora que la criticó como mamá: "¿Habrá algo que no le moleste?"

Juana Repetto suele compartir en Instagram algunos momentos de su vida privada, como la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario. Siempre recibe miles de comentarios y reacciones de sus seguidores.

En las últimas horas, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech estalló con una mujer que logró alterar sus nervios porque criticó su rol como madre. "¿Habrá algo que no le moleste?", exclamó.

image.png

Juana decidió repostear los mensajes que esa persona le envió por privada en distintas historias en Instagram. "Le podrías cortar el pelo... digo no sé", le escribió luego de ver una foto el hijo más chico de la actriz.

"Lo hubieses hecho dormir antes... no te quejes", le contestó esa mujer en una imagen donde la hija de Reina Reech estaba contando que no pudo dormir siesta porque tuvo que darle la teta a su pequeño, que finalmente se quedó dormido en su brazos. "Dale, la próxima le doy alplax más te temprano", retrucó Juana, indignada.