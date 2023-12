Juana Repetto se hartó y explotó con una seguidora que la criticó como mamá: "¿Habrá algo que no le moleste?"

image.png

Juana decidió repostear los mensajes que esa persona le envió por privada en distintas historias en Instagram. "Le podrías cortar el pelo... digo no sé", le escribió luego de ver una foto el hijo más chico de la actriz.

"Lo hubieses hecho dormir antes... no te quejes", le contestó esa mujer en una imagen donde la hija de Reina Reech estaba contando que no pudo dormir siesta porque tuvo que darle la teta a su pequeño, que finalmente se quedó dormido en su brazos. "Dale, la próxima le doy alplax más te temprano", retrucó Juana, indignada.

Juana Repetto reveló cómo fue la charla que tuvo con Ricardo Darín sobre los rumores de paternidad

En los medios hay una versión muy instalada de que Juana Repetto no sería hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, sino de Ricardo Darín. Mucho se ha dicho sobre el parecido entre Juana y el actor, y ahora la mamá de Toribio y Belisario contó por primera vez cómo fue la charla que tuvo con Darín sobre ese rumor.

“Lo hablamos en chiste; nos reímos. Nunca fue un problema para ninguna de las partes porque estaban todos muy seguros de que no existía ninguna posibilidad”, comenzó diciendo Juana en una entrevista para Infobae.

Y reveló: “Mi mamá lo primero que me dijo fue ‘Andá a hacerte un ADN con tu papá, a mí no me rompas las bolas’, como diciendo ‘Darín y yo, nada que ver, no lo veo hace 20 años’. Y Ricardo, también, muerto de risa”.

Por otro lado, la hija de Reina Reech admitió que sí le afectó el rumor a su papá, Nicolás: “Nunca fue un problema para nadie. Mi papá es el único que por ahí se sintió un poco afectado, pero no porque a él le diera inseguridad, sino porque tenía miedo de que a mí me confundiera la situación, de que me entrara la duda, porque yo no era tan grande cuando empezó este rumor... Tenía 17, 18 años. Eso lo angustió mucho".

"¿Cómo puede haber gente con tan mala intención como para poder plantear esto que puede confundir a una pibita?”, se preguntó la actriz.