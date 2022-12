Juana Repetto pasó Navidad sin su marido y hay fuertes rumores de separación

"Feliz navidad comunidad del bien. Por aquí un poco de lo que fue nuestra Nochebuena, cómo podrán ver con mucha ilusión e incluso buscando a Santa, pues la imaginación de ellos… no necesita pimienta", escribió Juana en su posteo navideño.

En las fotos se la ve acompañada de Toribio, su hijo mayor; su madre Reina Reech, su hermano Bautista Lena y muchos familiares más.

image.png

Lo cierto es que, desde su cuenta de Instagram, Graviotto mostró que está en Aspen, Estados Unidos, compartiendo la Navidad con un amigo en lugar de estar con Juana, lo que generó aún más dudas.

marido de juana repetto.jpg

Juana Repetto durísima con Daniela Celis de Gran Hermano 2022: "No me..."

Juana Repetto suele no tener filtros en las redes sociales y dejar sus sentimientos y pensamientos expuestos, en donde varias veces salió al cruce de algunos comentarios que le llegaban desde Instagram por diversos temas.

Lo cierto es que ahora la actriz y madre de Toribio y Belisario fue contundente a la hora de hablar del reality Gran Hermano 2022 y en especial de una participante: Daniela Celis, quien en la casa tiene un intenso romance con Thiago Medina.

A unos días de la gala de eliminación donde Cata, María Laura Álvarez, dejó la casa, la actriz observó la gala y fue lapidaria con Daniela, al ver el momento justo en el que ella se quiebra en llanto al pedirles a los televidentes que la salvaran.

"No le creo nada. No me la banco. Sí, veo GH con días de delay y por la mañana", lanzó Juana en sus historias de Instagram al ver las imágenes unos días después.

Y agregó picante: "¿Con esta escena logró los votos pare quedarse?".