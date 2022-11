Juana Repetto expuso a una seguidora que se burló de uno de sus hijos y pidió que la denuncien

juana repetto historia responde usuaria.jpg

Y como esta persona fue por más y volvió a comentarle otra historia virtual diciéndole que era "Una pavada", Juana Repettó se hartó y no dudó en mostrar los ataques por la misma vía.

"Esta pelotud... que ya me ha dicho que mi hijo parece tonto me sigue rompiendo los huevos que no tengo. ¿Me ayudan a denunciarla? Debe tirarle mierd... a más gente, hay que frenarla", escribió sobre la captura etiquetando a la atacante para que todos sepan de quién se trata.

Trataron a Juana Repetto de "demente": la furiosa reacción de la actriz

Tras celebrar el primer año de su hijo más chico Belisario a fines de junio y responder a una increíble crítica, Juana Repetto volvió a protagonizar un cruce virtual con una seguidora.

Una usuaria de Instagram criticó a la actriz de 34 años por publicar una foto amamantando a su hijo mayor, Toribio, y ella le contestó sin filtros. “6 años tiene el lactante. Internen a esta demente”, expresó una mujer que etiquetó a la actriz en la red social.

Al ver esto, Juana Repetto salió al cruce: “Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3 años (todavía no tiene 6 y ya no toma teta pero podría, ¿y qué?)”.

"Como para que sepamos de quién vienen las agresiones y entendamos que si les hablan así a sus hijos... No podemos esperar otra cosa", remarcó.

“Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también”, añadió con otra prueba de captura.