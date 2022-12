Juana Repetto durísima con Daniela Celis de Gran Hermano 2022: "No me..."

thiago y daniela hot.jpg

A unos días de la gala de eliminación donde Cata, María Laura Álvarez, dejó la casa, la actriz observó la gala y fue lapidaria con Daniela, al ver el momento justo en el que ella se quiebra en llanto al pedirles a los televidentes que la salvaran.

"No le creo nada. No me la banco. Sí, veo GH con días de delay y por la mañana", lanzó Juana en sus historias de Instagram al ver las imágenes unos días después.

Y agregó picante: "¿Con esta escena logró los votos pare quedarse?".

¿Quién es el hombre que Daniela dejó para entrar a Gran Hermano 2022?

Daniela Celis quedó al borde de la eliminación en la última gala del domingo en Gran Hermano 2022. María Laura Álvarez, Cata, fue la elegida para dejar la casa, con el 52,80% de los votos, mientras que la morocha obtuvo el el 47,20% de los votos.

La joven fue duramente cuestionada luego de acercarse a Thiago Medina. Para mucho, la relación con el muchacho de La Matanza fue por interés y para intentar estar cerca de un personaje fuerte dentro del juego.

El lunes, en el debate de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro dio a conocer un dato clave de la historia de Daniela Celis. El conductor contó que la chica de Moreno manifestó en el casting que estaba en pareja.

"Ella dijo que estaba estaba en pareja, pero que en una relación que todavía no podía mostrar al público", precisó la figura de Telefe. "Ella terminó una relación con un hombre más grande para entrar a la casa de Gran Hermano", acotó Cata.

La última eliminada del reality también puso en duda el pasado humilde de Daniela. "Decía: 'vengo de una casilla'. Abrí placard de ella y tenía 15 jeans. Yo me maté laburando y tengo dos pares", sentenció.