Ángel de Brito habló de la salud de Mirtha Legrand y lanzó una frase que generó preocupación: "Dificilísimo"

El periodista remarcó que los médicos lograron dar con exactitud con la bacteria y el fin de semana la diva presentó una mejoría en su estado de salud con respecto al viernes.

“Por suerte identificaron cuál era la bacteria, entonces el viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”, profundizó Ángel de Brito.

"El viernes estaba en terapia intensiva y la verdad que la situación es difícil. Si escuchan ‘mejoría’... 99 años, neumonía bacteriana. Hay que esperar y ser prudentes. Le deseamos lo mejor", continuó.

Y remarcó acerca del silencio que maneja la familia de Mirtha Legrand este momento evitando referirse al tema: "La familia cerró todos sus teléfonos y no le contestan a nadie, no dan información. Están sus nietos ahí, Marcela (Tinayre), y van todos a verla", comentó.

Qué dice el último parte médico sobre Mirtha Legrand

El lunes 21 de septiembre, desde el Sanatorio Mater Dei se difundió el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. El comunicado llevó tranquilidad al confirmar que la conductora “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”.

Según precisaron desde la institución, la diva continuará con el tratamiento indicado para el cuadro que atraviesa y permanecerá bajo los controles médicos correspondientes.

“Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señala el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Desde el centro de salud informaron que la diva recibió durante su internación la visita de sus familiares más cercanos y se destacó que la familia agradece “el respeto y cariño transmitidos” durante estos días.

En tanto, se precisó que no de mediar cambios significativos el día miércoles se emitirá el nuevo parte médico con las novedades en el estado de salud de Mirtha Legrand.