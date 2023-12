Juana Repetto reveló cómo fue la charla que tuvo con Ricardo Darín sobre los rumores de paternidad

Y reveló: “Mi mamá lo primero que me dijo fue ‘Andá a hacerte un ADN con tu papá, a mí no me rompas las bolas’, como diciendo ‘Darín y yo, nada que ver, no lo veo hace 20 años’. Y Ricardo, también, muerto de risa”.

Por otro lado, la hija de Reina Reech admitió que sí le afectó el rumor a su papá, Nicolás: “Nunca fue un problema para nadie. Mi papá es el único que por ahí se sintió un poco afectado, pero no porque a él le diera inseguridad, sino porque tenía miedo de que a mí me confundiera la situación, de que me entrara la duda, porque yo no era tan grande cuando empezó este rumor... Tenía 17, 18 años. Eso lo angustió mucho"

"¿Cómo puede haber gente con tan mala intención como para poder plantear esto que puede confundir a una pibita?”, se preguntó la actriz.

ricardo darin.jpg

Operaron a Belisario, el hijo más chico de Juana Repetto: qué le pasó y qué dijo la actriz

Juana Repetto vivió un momento de mucha angustia por la operación por una hernia inguinal que tuvo que realizarse uno de sus hijos Belisario, el pasado lunes.

Desde las redes sociales, la actriz contó cómo salió la intervención quirúrgica que se le realizó al pequeño y admitió que ella estaba sufriendo más que él.

“Se la bancó como un rey. Yo no tanto, claramente me lloré todo. La anestesia general me genera mucha cosa”, precisó la también madre de Toribio desde sus historias de Instagram.

juana repetto belisario 2.jpg

Y agregó en una postal de su hijo feliz con la vestimenta para ingresar al quirófano: “No así Belisario que nunca dejó de sonreír”.

“Por otro lado así como lo ven a este bebo hoy a la mañana lo operaron de una hernia inguinal”, compartió luego Juana Repetto otra imagen de su hijo donde se lo veía sentado en un sillón con un tenedor en la mano.

Y mostró cómo su hijo se recuperó rápidamente y ya hacía su vida habitual en la casa: "Y el operado a 24 horas de su cirugía".

juana repetto belisario 1.jpg