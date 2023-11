La preocupación de Juana Repetto al tener que mudarse de urgencia: "Baldazo de agua fría"

Ante la noticia, muchos usuarios se mostraron sorprendidos y le preguntaron acerca del motivo de este cambio repentino."Nos mudamos porque no nos renuevan el alquiler, porque viene a vivir la hija de la dueña de la casa. Baldazo de agua fría", explicó.

Y relató: "Fui a pagarle a principios de noviembre el alquiler y le digo 'podríamos hablar ya del año que viene'. Me dice no y yo tipo '¿qué, cuando me pensabas avisar?'. Así que fin de año movidito".

Juana Repetto reveló el novedoso método de alimentación que implementó con sus hijos

Juana Repetto es muy activa en sus redes sociales y siempre da consejos sobre maternidad. Recientemente, detalló cuál es la técnica de alimentación que usó cuando sus hijos Toribio y Belisario eran bebés.

“¿Desde los seis meses comieron sólido sin problema?”, le preguntó una seguidora a través de las historias de Instagram. La actriz, ahí, le reveló qué hizo: “Con ambos decidí hacer BLW”.

“En pocas palabras, es ofrecerles en trozos y no papilas”, le respondió Juana. BLW significa Baby Led Weaning y se lo conoce como alimentación complementaria. “Es porque justamente complementa la leche materna o fórmula, no es el alimento principal”, explicó.

“Siempre comieron lo que quisieron y crecieron bárbaro”, resaltó la influencer. Afirmó también que esa técnica evita obligarlos a comer y que escupan "es un drama, no disfrutan el momento”.

Según esta técnica, el bebé tiene un mejor control sobre la ingesta de los alimentos y lo ayuda a desarrollar sus habilidades motoras, porque aprende por sí mismo.