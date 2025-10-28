La angustia de Juana Repetto al compartir la complicación que surgió en su embarazo: "Que el cuello del útero..."

“Todo lo nuevo da cagazo. Son cosas que hay que esperar, nada está dicho. El tema es que el cuello del útero no se siga cortando, que eso es bueno, es estar tranqui y esperar”, explicó la artista.

“Y después está el tema de la posición de la placenta, que todavía tiene tiempo de moverse y si no se moviera, bueno, ahí habría que preocuparse, o mejor dicho ocuparse pero recién en el tercer trimestre”, continuó Juana explicando la situación.

En ese sentido, reconoció qué sintió al recibir esa devolución de los médicos: “La verdad que ayer salí bastante angustiada porque uno quiere que le digan que está todo bien, que te digan que está todo bárbaro, que el bebé está de cabeza, que está todo en su lugar y que todo el embarazo sigue su curso normal, pero en este caso no sucede”.

“No hay nada que hoy sea un riesgo grave ni de que preocuparse, pero sí hay que ocuparse y seguir el embarazo más de cerca”, finalizó Juana Repetto, que se mostró tranquila pero atenta a esta situación que atraviesa.

Cabe recordar que la actriz se encuentra embarazada después de un reencuentro con su ex Sebastián Graviotto y hace unas semanas afirmó que por el momento no volvieron juntos como pareja y que esperan al bebé con mucho amor. Por su parte, Graviotto comentó: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".

Juana Repetto tuvo un descuido en un video y reveló sin querer el nombre de su hijo

Por el Día de la Madre, Juana Repetto mostró los regalos que recibió y sin querer dejó al descubierto el nombre elegido de su tercer hijo en camino.

La actriz contó que fue ella misma quien se encargó de organizar los obsequios para que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran sorprenderla el domingo con algo especial.

En las imágenes, Juana Repetto mostró cómo abría los paquetes que contenían una cadenita con los nombres de ella y sus tres hijos.

“Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del bebulo así que no lo podemos mostrar entero”, lanzó entre risas intentando mantener el misterio.

Sin embargo, los usuarios de las redes estuvieron atentos y notaron que el nombre del bebé quedó expuesto en el momento en que Juana abrió la caja.

“Pausé el video y se vio el nombre... ¡Timoteo!”, “Vi el nombre del nuevo bebé, pero no diré nada”, “Hola, Timoteo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en redes sociales donde se descubrió el nombre que eligió Juana para su bebé: Timoteo.