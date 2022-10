Juana Viale quedó expuesta con una picante pregunta a Felipe Colombo pensando que estaban en el corte

“¡¡¡Estamos en el aire!!!”, arrojó entre risas, al advertir que se había escuchado su pregunta.

“Estábamos hablando de cuando hablamos de cosas así más técnicas, que yo me quedo en pelotas”, indicó Colombo.

“Ah, yo te decía algo hot como el chile, en México”, cerró Juana Viale con humor.

Charlotte Caniggia se cruzó con Juana Viale por el reciclaje: "Es al pedo"

Tras descolocar en pleno aire a Juana Viale al dejarla hablando sola durante su presentación del programa, Charlotte Caniggia protagonizó otro polémico momento en la mesa.

Fue cuando la conductora le consultó a la mediática: "¿Vos Charlotte reciclas algo?". Y la invitada respondió categórica: "Yo nada, tiro todo junto".

"Tenés que empezar...", le remarcó Juana. Y ahí Charlotte amplió: "Yo ese mambo no lo tengo, es un mambo me parece. Quién hace eso? Yo no lo hago. No conozco gente que lo haga, no sé nada de eso".

"Está bueno abrir un poco y empezar a conocer para ayudar y colaborar, ¿no? Porque si tenés hijos va a ser la tierra que ellos hereden", le dijo Juana Viale.

"El mundo ya está, un desastre, por más que uno recicle hay muchas cosas que uno tiene que arreglar... Uno reciclando, al pedo me parece, es mí punto de vista", expuso Caniggia. "Cada granito ayuda", cerró su postura la conductora.