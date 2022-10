Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el próximo fin de semana

El domingo en Almorzando con Juana, la conductora tendrá como invitados en la mesaza la actriz Marcela Kloosterboer, el actor, bailarín y cantante Carlos Casella, el actor y modelo Fernando Carrillo nuevo participante de El hotel de los famosos, el actor Felipe Colombo y el neurólogo especialista en ACV, el Dr. Conrado Estol.

Así será el tercer fin de semana de los programas de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana 2022 en la pantalla chica, de la mano de la productora argentina integral de contenidos, Storylab.

Mirtha Legrand Juana Viale.jpg

Mirtha Legrand recordó a Silvana Suárez tras su muerte: "Siempre lamenté el entredicho que tuvimos"

La ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez murió a los 64 años, en la localidad cordobesa de Nono, donde vivía desde hace varios años. Según fuentes locales, la ex modelo transitaba un cáncer de colon terminal.

Su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional de belleza en 1978, celebrado en Londres. Se trató de la segunda representante argentina en obtener dicho título, debido a que la primera fue Norma Cappagli en 1960.

Desde hace varias décadas vivía en Valle de Traslasierra. Tiempo atrás, Suárez había contado a los medios su necesidad de alejarse de la vorágine de la ciudad y volcarse a una vida más espiritual.

Suárez estuvo casada con el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, y esa relación la llevó a protagonizar uno de los momentos más tensos en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand.

La discusión tuvo lugar en 1999 cuando la modelo acudió al programa y la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, Suárez se negó y se levantó de la mesa reiterando: “me invitas para usarme a mí”. De esa manera abandonó el programa mientras que Mirtha le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

Legrand habló con PrimiciasYa y se refirió por primera vez a la muerte de Silvana Suárez recordando ese incómodo episodio que se vivió en su programa: "Siempre lamenté el entredicho que tuvimos", dijo la diva.

"Me impresinonó mucho su muerte, era un mujer tan jove. No hace mucho leí una nota en una revista donde comentaba que tenía algunos problemas de salud. Me pareció que tenía una filosofía de vida naturista", comentó Mirtha.

Por último recordó: "Después de años, nos encontramos en una fiesta benéfica en el hotel Alvear. Cuando vivía Julio Ramos nos invitaron a comer a su casa de Martínez, era una belleza. Me impresionó muchísimo cuando ayer me dijeron de su muerte, que descanse en paz".