El verdadero motivo que llevó a Juariu a bajarse del streaming de Gran Hermano: "Estoy con..."

De todos modos, Juariu destacó que haber pasado por el streaming de Gran Hermano fue algo enriquecedor. "Estoy súper agradecida de la experiencia de Gran Hermano", sostuvo y mencionó que ano descarta integrarse a los debates: "Ojalá pueda sumarme al debate, claro. Amo Gran Hermano".

Por último, la tucumana recordó que seguirá de cerca lo que pase en la casa para los resúmenes de Cortá por Lozano, donde se luce todas las tardes. "Lo voy a mirar como fiel seguidora. Y vamos a hablar todos los días de Gran Hermano en Cortá por Lozano", concluyó.

Juariu reveló cuántas veces se baña a la semana y dejó en shock a sus compañeros

Hace unos días, Juariu reveló En Cortá por Lozano (Telefe) que ella se baña día por medio y sorprendió a sus compañeros con su confesión. “Me baño los lunes, miércoles y viernes. Lo hago de noche para irme a dormir limpia”, afirmó.

En el ciclo conducido por Vero Lozano, la influencer fue muy sincera y agregó: “Sábado y domingo, depende. Si puedo zafar el viernes y sé que tengo fútbol, me baño el sábado”.

Más adelante, contó que su pareja sí se baña todos los días y detalló: “Mi marido se lava dos veces por día. No le gusta no bañarse, es como obsesivo. Alguna vez me ha dicho ‘¿no vas a bañarte hoy?’ y yo le digo ‘hoy es martes, ¿cómo me voy a bañar hoy?’”.

Sus compañeros, asombrados por la confesión de Juariu, le preguntaron si se cambiaba la bombacha todos los días, y ella les respondió que sí “porque no soy tan sucia”.

Acto seguido, argumentó su punto de vista: “A los que se bañan todos los días les digo que piensen en el medio ambiente y no hace bien al pelo. Está sobrevalorado bañarse todos los días”.