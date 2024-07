Juariu rompió el silencio sobre los comentarios de la Negra Vernaci por su embarazo: "Siento que..."

De esta forma, dejó en evidencia que nada pudo opacar la alegría de su embarazo y además, analizó: “Siento que no hablo de mí en lo personal sino de la reacción. A mí la reacción de mis compañeras me pareció espectacular, volví a mi casa la vi de nuevo, porque en ese momento no entendía nada, y me emocionó mucho”.

“Es muy lindo cuando la alegría es compartida y sentís que es genuina. Ellas sabían que yo estaba haciendo tratamiento oncológico hace un montón, y para mí fue el complemento de la sorpresa, nadie lo sabía”, agregó.

Por último, comentó lo que habló con sus compañeras de programa acerca de esta polémica y admitió: “La reacción de Sol a mí me hizo emocionar un montón. Somos todas locas lindas y me encanta. Nos reímos de lo que dijo, un poco locas estamos”.

Juariu anunció que está embarazada y vivió el momento más emotivo con sus compañeros

Este lunes la periodista e influencer Victoria Brair, conocida como Juariu, sorprendió a sus compañeros de Corta Por Lozano (Telefe) al contar en vivo la feliz noticia de que estaba embarazada de tres meses.

Todo comenzó a modo de enigmático, cuando Juariu informó que tenia la noticia del embarazo de una famosa, y les dio pistas a sus compañeros para que pudieran adivinar de quien se trataba.

Luego de algunos datos, como que participó en MasterChef y que no tiene familiares famosos, la conductora Vero Lozano fue la primera en darse cuenta y exclamó: "Pará, pará. ¡¿Es lo que yo creo?!”. "¿Sos vos?", agregó al mismo tiempo que Sol Pérez gritó de emoción.

Inmediatamente todos en el panel se levantaron para darle un abrazo a su compañera y todo se transformó en un momento muy emociónate para Juariu, quien también reconoció que fue algo inesperado.

Además, todos entendieron por qué la joven se venía sintiendo mal en el último tiempo y ella explicó: "Me fui a hacer unos estudios porque estaba con la presión baja y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada".