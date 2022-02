Jujuy Jiménez recibió duras críticas por posar en bikini con un caballo: "No es un objeto"

“Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regalan algo distinto. Los caballos por ejemplo, me transmiten mucha paz, me tranquilizan, y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos, es hermoso”, escribió Jujuy en la publicación de varias fotografías.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de s (@sofijuok)

“Tienen ese porte en su caminar que los hace TAN atractivos y son súper elegantes. Sé qué existe la equino terapia y eso ayuda a un montón de personas, son puro amor. Me encanta como los cuidas y mimas a todos, todo el tiempo @bautibello entre uds si que puedo ver esa conexión. Son increíbles!”, añadió Jujuy Jiménez.

Si bien se llevó muchos likes porque en la sesión aparece con un microshort de jean y el corpiño de su bikini negra, otros le bajaron el pulgar y se lo hicieron saber en los comentarios.

Jujuy Jiménez

Las críticas a Jujuy Jiménez

Al momento en que sus fotografías se viralizaron, los defensores de los animales que están activos en las redes sociales le dejaron mensajes fuertes en su publicación.

“Dejen al animal en paz”, “Che, madurá amiga, no es un sillón”, escribieron algunos y otra seguidora le dejó un comentario más fuerte: “¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada está publicación”.