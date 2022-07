Jujuy Jiménez reveló su decisión sobre la maternidad y puso una edad límite

Y en este contexto afirmó que si a los 33 aún no se convirtió en madre congelará sus óvulos: "Si a los 33 años aún no tuve un bebé, voy a congelar óvulos", afirmó muy segura.

La modelo contó que se convertiría en mamá soltera por decisión propia: "Totalmente. Siempre tuve un concepto muy Susanita de la familia. 'A los 25 años seguro voy a estar casada y con tres hijos', decía de chica...".

Y amplió: "¡Y mirame a los 31! Ya no me pienso casándome con el vestido blanco, ni armando una familia tipo... Si llega, bienvenido, pero no es un sueño a cumplir".

"Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y a partir de ahí, armar mi propia historia", cerró Jujuy Jiménez.

Jujuy Jiménez contó el trastorno que sufre

Sofía Jujuy Jiménez estuvo en el programa PH Podemos Hablar contó que sufre un particular trastorno. La modelo y conductora contó que sufre de tripofobia, un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas.

“Ya pensarlo me da impresión, de hecho esto podría ser. Es cuando tenés todos círculos, uno al lado del otro pegaditos, y lo ves de golpe. Como el pulpo que tiene unas cositas… ¡Cambio el estudio porque no era así!”, contó Jujuy sobre su particular fobia.

Y además reaccionó ante la escenografía del ciclo de Andy Kusnetzoff, que justamente tiene muchos círculos.

“Es como una fobia a los círculos que están todos juntos. Chiquititos y grandes, pero más que nada los chiquititos. Te da arcadas, ganas de vomitar, no podés verlos", amplió.

Y detalló al respecto: "Una de mis hermanas lo pasa mal. Yo la he visto vomitar. Es una fobia. Yo no sé si lo habrá tratado, yo trato de no darle tanta importancia”.