Jujuy Jiménez se mostró en ropa interior y al natural: "Más amor, menos odio"

"Y digo AUTO, xq en realidad no hacen mas que proyectar el enojo, bronca, inseguridades que tienen dentro . Me encantaría poder transmitirles a todos ellos que si buscan y revisan bien adentro de ellos mismos encontrarán cosas hermosas y valiosas. Pero se qué no es un trabajo fácil, por eso tampoco los juzgo y simplemente entiendo que estamos en diferentes momentos del camino de la evolución", siguió la morocha.

Y remarcó: "Agradezco todo mi autocuidado y lo compasiva que soy conmigo misma, ya que eso me hace más fuerte y me permite recibir todo eso desde un buen lugar. Quizás en plena pandemia me pasaba esto y ni te la contaba. Por eso me parece TAN injusto que siga sucediendo. Pienso en las mujeres que de repente las agarran más débiles o en esos días que tenemos (mínimo una vez al mes) y digo, por que? O yo mejor me pregunto, para que? Y he aquí mi posteo!".

"Desde mi lugar de comunicadora, me pareció interesante tomarnos unos segundos para reflexionar sobre un tema que afecta a TANTAS personas. Lo loco es que estamos en 2022, con muchas mas posibilidades de tener acceso a informaciones o temas que antes ni se tocaban. Hoy con las redes sociales, podemos ser más conscientes a la hora de dejar un mensaje", enfatizó Jujuy Jiménez.

Y cerró contundente: "Pienso que te puede atraer, gustar más, menos alguien, el punto es la pérdida de tiempo y energía en emanar odio, criticar cuerpos, CUERPOS, con lo sagrado y valioso que son , con sus miles de formas y diferencias que hacen único a cualquier ser humano! + AMOR - odio porfiiii. Nuestros cuerpos NO nos definen!!! El corazón si".

Los motivos por los que Sofía Jujuy Jiménez se separó de Bautista Bello

Después de un año de relación con Bautista Bello, Sofía Jujuy Jiménez confirmó su separación del polista en el ciclo Socios del espectáculo.

En comunicación con la modelo, Luli Fernández contó los motivos de la ruptura y aseguró quefue Jujuy quien le puso fin al vínculo amoroso.

Recién llegada de Europa, y tras ir a Asia, Jiménez le dijo a su colega: "El viaje me voló la cabeza y tengo algunas propuestas de laburo piolas. Me voy sola. (Con Bauti) ya no estamos más juntos".

Acto seguido, Sofía Jujuy Jiménez puntualizó en la razón de la separación: "Tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera".

Luego, la panelista agregó: "Cuando dice 'proyectos distintos', ella se refiere a que Bauti tiene un hijito, de siete años. Sofi se quiere ir a vivir afuera, a probar suerte, y él no la puede acompañar".

"Ella no tiene nada todavía, y no sé si esto lo puedo contar o no, pero me dijo que ella terminó la relación. Ella le dijo la verdad, pero él no lo recepcionó bien", redondeó la panelista sobre el tema.