Jujuy Jiménez contó el trastorno que sufre: "Pensarlo me da impresión"

“Ya pensarlo me da impresión, de hecho esto podría ser. Es cuando tenés todos círculos, uno al lado del otro pegaditos, y lo ves de golpe. Como el pulpo que tiene unas cositas… ¡Cambio el estudio porque no era así!”, contó Jujuy sobre su particular fobia.

Y además reaccionó ante la escenografía del ciclo de Andy Kusnetzoff, que justamente tiene muchos círculos.

“Es como una fobia a los círculos que están todos juntos. Chiquititos y grandes, pero más que nada los chiquititos. Te da arcadas, ganas de vomitar, no podés verlos", amplió.

Y detalló al respecto: "Una de mis hermanas lo pasa mal. Yo la he visto vomitar. Es una fobia. Yo no sé si lo habrá tratado, yo trato de no darle tanta importancia”.

Los motivos por los que Sofía Jujuy Jiménez se separó de Bautista Bello

Después de un año de relación con Bautista Bello, Sofía Jujuy Jiménez confirmó su separación del polista en Socios del espectáculo.

En comunicación con la modelo, Luli Fernández contó los motivos de la ruptura y aseguró que fue Jujuy quien le puso fin al vínculo amoroso.

Recién llegada de Europa, y tras ir a Asia, Jiménez le dijo a su colega: "El viaje me voló la cabeza y tengo algunas propuestas de laburo piolas. Me voy sola. (Con Bauti) ya no estamos más juntos".

Acto seguido, Sofía Jujuy Jiménez puntualizó en la razón de la separación: "Tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera".

Luego, la panelista agregó: "Cuando dice 'proyectos distintos', ella se refiere a que Bauti tiene un hijito, de siete años. Sofi se quiere ir a vivir afuera, a probar suerte, y él no la puede acompañar".

"Ella no tiene nada todavía, y no sé si esto lo puedo contar o no, pero me dijo que ella terminó la relación. Ella le dijo la verdad, pero él no lo recepcionó bien", redondeó la panelista de Socios sobre el tema.