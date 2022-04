Los motivos por los que Sofía Jujuy Jiménez se separó de Bautista Bello

Recién llegada de Europa, y tras ir a Asia, Jiménez le dijo a su colega: "El viaje me voló la cabeza y tengo algunas propuestas de laburo piolas. Me voy sola. (Con Bauti) ya no estamos más juntos".

Acto seguido, Sofía Jujuy Jiménez puntualizó en la razón de la separación: "Tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera".

Luego, la panelista agregó: "Cuando dice 'proyectos distintos', ella se refiere a que Bauti tiene un hijito, de siete años. Sofi se quiere ir a vivir afuera, a probar suerte, y él no la puede acompañar".

"Ella no tiene nada todavía, y no sé si esto lo puedo contar o no, pero me dijo que ella terminó la relación. Ella le dijo la verdad, pero él no lo recepcionó bien", redondeó la panelista de Socios sobre el tema.

Jujuy Jiménez se separó de Bautista Bello

Hace poco, Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello celebraban su primer año de conocerse, en medio de las críticas a la modelo por posar en bikini con un caballo.

Lo cierto es que hace unas horas trascendió que la modelo y el polista habrían un puesto punto final a la relación.

Desde Twitter, Ángel de Brito informó en la noche del jueves que Jujuy y Bautista estaban separados. "Separados, Jujuy y el Bauti", precisó el conductor de LAM, América.

El rumor de distancia entre los dos estaba instalado desde hace unas semanas dado que la morocha dejó de compartir imágenes en las redes con su pareja.

El último posteo que le dedicó Jujuy a Bautista en su feed de Instagram fue a mitad de febrero de este año, lo que alimentaba aún más el rumor de crisis. Ahora el conductor de LAM dio como un hecho el final de la relación.