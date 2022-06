Jujuy Jiménez tras su descargo: "Sé de una participante de MasterChef que llegó a quitarse la vida por los haters"

Rodrigo Lussich le consultó sobre el precio de la fama y Jujuy Jiménez develó cuál es su mirada al respecto: "Puede ser muy caro, carísimo... Sé de una participante que estuvo en 'Masterchef' en España que llegó a quitarse la vida por los haters. Realmente no hay noción y la gente no tiene conciencia de adonde se pueden llegar por estos ataques".

Luego Jujuy habló del viaje personal que viene haciendo desde hace un par de años, para que este tipo de ataques no le afecten: "Va a depender de uno mismo, es un trabajo individual. Sé que depende de verdad de un laburo de autocompasión y autoamor, yo vengo trabajando mucho sobre eso, en la pandemia me tomé el tiempo, estuve rota, las críticas me pegaron fuerte".

Por último, Sofía indicó qué fue lo que la hizo reflexionar al respecto, durante la época más dura de la cuarentena por la crisis sanitaria: "Personalmente, nunca le di importancia a los comentarios ajenos. En la pandemia, al haber estado encerrada, permití que toda esa mala onda me ingrese y me afecte, permití también romperme. Eso me llevó a un viaje super introspectivo, por suerte, hoy después de dos años estoy mucho mejor, me siento más fuerte ¿pero y todas las mujeres que no?".

Jujuy Jiménez se mostró en ropa interior y al natural: "Más amor, menos odio"

Tras separarse recientemente del polista Bautista Bello, Sofía Jujuy Jiménez compartió un video en Instagram donde se la ve en ropa interior, al natural y acompañó la imagen con un extenso posteo donde respondió a algunos comentarios negativos que recibe diariamente donde le marcan aspectos físicos.

"Cómo les conté en mis stories recién, anoche llegué a mi casa terminando una semana muy linda, plena de mucho trabajo que amo, y de repente, me encuentro con unas fotos en Ciudad magazine de un evento al que había asistido junto a otros personajes del medio. Feliz entro a chusmear para ver qué onda, empiezo a leer los comentarios y fue inevitable quedarme helada y sorprendida de tanto odio y mensajes TAN autodestructivos", comenzó la modelo su reflexión.

"Y digo AUTO, xq en realidad no hacen mas que proyectar el enojo, bronca, inseguridades que tienen dentro . Me encantaría poder transmitirles a todos ellos que si buscan y revisan bien adentro de ellos mismos encontrarán cosas hermosas y valiosas. Pero se qué no es un trabajo fácil, por eso tampoco los juzgo y simplemente entiendo que estamos en diferentes momentos del camino de la evolución", siguió la morocha.

Y remarcó: "Agradezco todo mi autocuidado y lo compasiva que soy conmigo misma, ya que eso me hace más fuerte y me permite recibir todo eso desde un buen lugar. Quizás en plena pandemia me pasaba esto y ni te la contaba. Por eso me parece TAN injusto que siga sucediendo. Pienso en las mujeres que de repente las agarran más débiles o en esos días que tenemos (mínimo una vez al mes) y digo, por que? O yo mejor me pregunto, para que? Y he aquí mi posteo!".

"Desde mi lugar de comunicadora, me pareció interesante tomarnos unos segundos para reflexionar sobre un tema que afecta a TANTAS personas. Lo loco es que estamos en 2022, con muchas mas posibilidades de tener acceso a informaciones o temas que antes ni se tocaban. Hoy con las redes sociales, podemos ser más conscientes a la hora de dejar un mensaje", enfatizó Jujuy Jiménez.

Y cerró contundente: "Pienso que te puede atraer, gustar más, menos alguien, el punto es la pérdida de tiempo y energía en emanar odio, criticar cuerpos, CUERPOS, con lo sagrado y valioso que son , con sus miles de formas y diferencias que hacen único a cualquier ser humano! + AMOR - odio porfiiii. Nuestros cuerpos NO nos definen!!! El corazón si".