Julia Calvo y Juan Gil Navarro protagonizarán "Misery": de qué trata la obra

A partir del 18 de junio, se suma a la cartelera porteña una propuesta singular. Se trata de “Misery”, la nueva apuesta teatral que llegará al escenario del teatro Metropolitan, protagonizada por Julia Calvo y Juan Gil Navarro y producida por Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group. La obra cuenta con la adaptación de Daniel Botti y Manuel González Gil bajo la dirección de este último, quien vuelve a abordar uno de los textos más perturbadores del autor conocido como “El Rey del Terror”, consolidando un equipo artístico de primer nivel.