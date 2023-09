Juliana Díaz aniquiló a Camila Lattanzio por los fogosos mensajes con Maxi: "Mucha lola nueva..."

"Otra muerta que no sabe de dónde resurgir y dice que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’ no es contradictorio?", comenzó furiosa Tini mencionando a Camila en la red social.

camila lattanzio 1.jpg

"Me cansé de escribirte, hasta te mostré una captura donde @AngeldebritoOk me preguntó y le dije que no tenías nada que ver, qué era todo mentira y nunca me respondiste!", siguió muy enojada.

Y le advirtió: "Así que no te vengas a ser la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. De terror! Y por cierto tu historia fue cambiando".

"Me tienen re podrida, todos falsos, quilomberos. Nadie viene y te dice algo como una buena persona detrás de cámara o un teléfono, a todos les importa más figurar y destilar mierda que la empatía para con uno", finalizó Juliana Díaz.

juliana diaz camila lattanzio.jpg

Qué dijo Camila Lattanzio en televisión y que desató la furia de Juliana Díaz

El miércoles, Camila Lattanzio estuvo en el programa de La jaula de moda, Ciudad Magazine, y contó detalles del escándalo con Maxi Guidici y hasta se animó a mostrarle a Horacio Cabak los polémicos chats que le envió el ahora ex de Juliana Díaz.

“Hubieron chats pero siempre de parte de él, de mi lado nunca le contesté”, aclaró Lattanzio. Y dio aún más detalles: “El mismo día que le pasó esto a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé”.

Camila aportó que en un asado Maxi incluso le hizo un comentario desubicado y después fue a buscar su teléfono celular y le mostró al conductor esos chats reveladores y las llamadas perdidas que él le hacía.

“Ah pero te dijo cosas fuertes”, lanzó el conductor sorprendido al ver el celular. Además Camila aclaró que algunos mensajes fueron incluso el mismo día del episodio de Maxi en su departamento.

“Juliana me llamó y se lo confirme todo por teléfono y le dije ‘mirá amiga esto fue así’, y ella me responde ‘negalo no digas nada’”, finalizó Camila, quien cuestionó a Tini por no decir en público cómo habían sucedido las cosas y ella quedó en el medio del escándalo.