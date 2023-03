Julieta de Gran Hermano 2022 confesó por qué extraña tanto a Romina: "No me sale ni un..."

Julieta extraña a Romina 1 captura - GH 2022.jpg

"¡No llores! Dale, no seas exagerada. Ay, Dios mío. Yo no lo puedo creer, la verdad”, disparó Nacho tentado por el puchero que hacía Julieta mientras se angustiaba al ver solita a Mora, la mascota que quedó en la casa.

En tanto, a la hora de cocinar Disney volvió a afirmar angustiada cuánto extraña a Romina. Y mientras intentaba freir un huevo, no dudó en mirar a cámara y reconocer melancólica: "¡Romiii no me sale ni un huevo frito!".

Asimismo, luego pudo verse la onda que igualmente le puso a la hora de cocinar con los chicos. “Hagamos carne con puré, ¿qué le ponemos de condimento? ¡Romiiiiii!”, lanzó en tono a desesperación. “Son todas las emociones juntas, estoy asimilando, la ausencia de Romi y de Caramelo. Ya mañana voy a estar mejor” se justificó, al tiempo confió “Ya sé hacer carne, la próxima, menos sal”.

Romina Uhrig muy fuerte contra Camila en el íntimo de Gran Hermano 2022: "Tenés mucho odio adentro"

Este martes, tras ser eliminada de la casa de Gran Hermano 2022 con el 57,69 % de los votos, Romina Uhrig formó parte del esperado encuentro íntimo con Santiago del Moro, y en una noche que por momentos se puso muy picante, la ex diputada respondió la decena de preguntas (y acusaciones) que muchos de los ex participantes y algunos analistas tenían preparadas contra su persona.

Y una de las participantes en particular, Camila, atacó al hueso a Romina: "Nunca me aguantaste y me hiciste bullying. La pasé muy mal adentro de la casa", disparó la pianista responsabilizándola de sus malos momentos.

Con una mirada entre sorpresa e ironía, Romina prefirió esquivar el conflicto, y directamente ninguneó a la participante que chicaneó en vivo a la última eliminada, sin piedad.

"Ay mira Cami , no me voy a enganchar en lo tuyo, tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal", le dijo Romina, quien durante toda la emisión esquivó varios frentes de batalla, entre los que se encontraban sus propiedades, su pasado y su maternidad. Tremendo.