María Fernanda Callejón lloró de emoción al hablar de su hija: "Ella me hizo creer en los milagros"

En la sección El disco de tu vida, Callejón -al elegir la canción Motivos, de Abel Pintos- le manifestó al conductor Fer Dente el amor incondicional que siente por su hija de siete años: “Es mi gran motivo, mi gran motor, el amor de mi vida, el verdadero amor, el amor que no cambiaría nunca por nada ni por nadie”.

“La deseé tanto, la busqué media vida… Tantos tratamientos, tantos ‘no se puede’ y tantos sí se puede, tanto no bajar los brazos y tanto esperarla. Ella me hizo creer en los milagros, no permitas nunca que nadie te diga que no podés. No lo permitas jamás”, reveló la actriz.

Y cerró: “Siempre hay que hacerle caso al corazón, al deseo genuino y Giovanna vino a iluminarme la vida, a enseñarme… No sólo a ser mamá, a enseñarme a vivir, a sanar, a darlo todo”.

El insólito motivo por el que María Vázquez comenzó su carrera en el modelaje

María Vázquez estuvo como invitada este martes en Noche al Dente (América TV) y contó el insólito motivo por el cual comenzó su carrera como modelo.

La empresaria y conductora le reveló a Fer Dente: "Yo arranqué a modelar para darle celos a un novio". Vázquez cuando regresó a Buenos Aires de Nueva York, Estados Unidos, donde vivió bastante tiempo, comenzó su carrera en las pasarelas.

"Fue después. En Nueva York solo hubo un coqueteo con eso, me llamaban de agencias, pero mi mamá no me dejaba viajar, y no me dejaba ir a los castings", recordó.

Y agregó la mujer del polista Adolfo Cambiaso: "Cuando volví a Argentina estaba de novia. Cuando corté -él era muy celoso- me ofrecieron trabajar en una agencia y me metí. Y después se transformó en una carrera, arranqué así".