Julieta Ortega y su ex cuñada, Ana Paula Dutil: salida al teatro y muy buena onda

La actriz y su ex cuñada fueron al espectáculo de José María Muscari y Mati Napp con un grupo de amigas. Andrea Rincón, que tiene un vínculo cercano a la hija de Palito Ortega, también se sumó a la noche de chicas.

sex.jpg

José María Muscari sobre el éxito de Sex en Buenos Aires: "Nunca pensé que iba a durar tanto"

“Sex, viví tu experiencia”, se estrenó en junio de 2019, sus formatos fueron cambiando y sus integrantes también pero siempre con el éxito asegurado de la mano de José María Muscari, su creador.

image.png

En una reciente entrevista, el director teatral habló de suceso de la propuesta. "Siempre hago obras de teatro esperando lo mejor y pensando lo que a mi me gustaría ver. El espectáculo tenía muchas figuras, pero nunca pensé que iba a durar tanto ya que imaginé que ellos a lo largo del tiempo iban a tener otros compromisos, pero la llegada constante de figuras hace que el show siga vivo. Me encanta lo que sucede con SEX, es una marca y eso no suele pasar en el teatro. Soy muy feliz con todo lo que vivimos desde su creación, 2022 será un gran año y también vendrá una gira nacional e internacional”, destacó.