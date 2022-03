José María Muscari sobre el éxito de Sex en Buenos Aires: "Nunca pensé que iba a durar tanto"

Silvina Escudero y Celeste Muriega son las talentosas bailarinas que seducen con coreografías de Mati Napp a todo el público, quienes podrán disfrutar de su presencia estelar en CABA hasta fin de mes. Los actores Felipe Colombo y Nacho Sureda son los elegidos de Muscari que se animan a disfrutar y visibilizar el sexo y la sensualidad desde una mirada liberal y particular.

-José María Muscari-

La locutora más sexy, Evelyn Botto, se sumó al elenco producido por Paola Luttini para quedarse y poner su sello y su impronta en Sex. Y Germán “Tripa” Tripel despliega su talento con grandes canciones y toda su impronta rock.

Muscari habló sobre el éxito de "SEX, Viví tu experiencia": “Siempre hago obras de teatro esperando lo mejor y pensando lo que a mi me gustaría ver. El espectáculo tenía muchas figuras, pero nunca pensé que iba a durar tanto ya que imaginé que ellos a lo largo del tiempo iban a tener otros compromisos, pero la llegada constante de figuras hace que el show siga vivo. Me encanta lo que sucede con SEX, es una marca y eso no suele pasar en el teatro. Soy muy feliz con todo lo que vivimos desde su creación, 2022 será un gran año y también vendrá una gira nacional e internacional”, remarcó Muscari.

La edición de marzo es renovada, recargada y la pueden disfrutar solo mayores de 18 años.

Entradas en https://publico.alternativateatral.com/entradas65140-sex-vivi-tu-experiencia?o=14