Julieta Poggio celebró su primer mes de amor con Fabrizio Maida y compartió románticas fotos

Semanas atrás, la actriz confirmó su noviazgo, aunque aclaró que se trata de una relación abierta. En Rumis, Poggio había detallado: "Empezamos siendo amigos con derechos. Sólo nos pintaba, cuando salíamos a bailar con nuestros amigos".

"Como ya la relación empezó así -amigos con derechos-, nunca la pudimos cerrar, como que siempre fue con libertad y de contarnos todo", había agregado.

También había contando que con Fabrizio siempre se gustaron desde chiquitos: "Nos conocíamos de antes de Gran Hermano, porque él es el amigo del novio de mi mejor amiga... Y ya de chiquitos chapábamos, cuando teníamos unos 16 años".

Julieta Poggio y Fabrizio Maida.jpg

El mal momento que vivió Julieta Poggio mientras realizaba un trámite en AFIP

Desde sus días en la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio había dejado en claro su temor por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y este miércoles dejó en claro que su postura se mantenía intacta.

En este caso, fue su mamá Patricia Destefani, quien no dudó en exponerla, y publicó en sus redes sociales un video de la influencer angustiada mientras realizaba los pagos correspondientes al ente fiscal.

"¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste?", le preguntaba su mamá en el video. Acto seguido, con celular en mano, Julieta confesó: "Estoy pagando en la web, me duele en el corazón".

Tomándose la situación con humor, Pato escribió: "Temor a la AFIP, pero cumplidora!!". Además, luego adjuntó un clip la de la artista exponiendo su miedo en una conversación con sus ex compañeros Alfa y Nacho Castañares.

“Es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos, quiénes son? Es mi plata, loco. Qué miedo me da la AFIP, me da miedo que me hagan pagar cosas”, expresaba Juli en aquella charla.