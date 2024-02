Julieta Poggio confirmó que hubo romance con Marcos Ginocchio y le cerró las puertas con una tremenda frase

Lo cierto es que en una entrevista para el Debate del Bailando, América TV, Disney confirmó que tuvo un romance con Marcos y lo sepultó con una letal frase.

"Hablemos de lo que me dijiste en la nota que te hice para El Debate, el día de la revista Caras. Dijiste “ojalá algún día sea real Marculi”. ¿Cómo están las cosas con Marcos?", le preguntó Santiago Riva Roy.

A lo que Julieta comentó: "No, ya está". Y el notero añadió: "Se murió". "Sí", sentenció Julieta. "¿Se murió? ¡No me digas eso!", le remarcó el cronista. Y la ex GH agregó: "Se murió. Lo que sigue es la amistad. Ya está".

Julieta Poggio remarcó que con Marcos "terminó todo bien" y amplió: "Lo que pasó es que fue una amistad, como siempre. Una linda relación". Y aclaró que no tendría problemas en trabajar con Coti Romero, luego de la que correntina admitió que se dieron besos con el Primo en un after.

La postal de Marcos Ginocchio y las gemelas Medina Celis que enterneció las redes: "Con el tío"

Daniela Celis y Thiago Medina finalmente dejaron la clínica luego del nacimiento de las gemelas y ya regresaron a su hogar en familia. Allí, recibieron la visita de Marcos Ginocchio que se mostró muy tierno junto a las bebés.

Laia y Aimé nacieron el pasado lunes durante la mañana y ya recibieron mimos de todos los amigos de sus padres. Hasta el momento, Romina Uhrig, Julieta Poggio y Nacho Castañares, también se tomaron un momento para ir a conocerlas.

Todos juntos fueron a la casa de sus ex compañeros y armaron una gran bienvenida para las pequeñas. Fiel a su estilo, Dani compartió fotos de todos los momentos y hubo una en particular, de Marcos, que se robó la mirada de todos.

En la imagen se podía ver al Primo, como le decían en la casa, con unas de las bebas en sus brazos y dándole de comer con una mamadera. "Con el tío", expresó Dani en la misma historia.

Por su parte, el oriundo de salta compartió la historia en su perfil y minutos después Daniela compartió un collage de fotos donde se lo pudo nuevamente pero esta vez con ambas bebés en sus brazos. ¡Muy tierno!