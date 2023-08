Julieta Poggio denunció un curioso robo y difundió la cara de quien fue: "¡Tengan cuidado!"

La actriz dio detalles sobre el hecho y advirtió a sus seguidores sobre el hombre que retiró su pertenencia para hacer esa entrega que nunca llegó al lugar indicado.

julieta poggio 2.jpg

“Esta persona me robó el día de ayer”, indicó Julieta desde sus historias de Instagram con una foto del individuo en cuestión. Y agregó al respecto con emojis de fastidio: “Didi Argentina no hacen nada para ayudarme! Tengan cuidado!”.

Al parecer, según contó después Poggio, el chofer hizo todo el recorrido pero nunca entregó el paquete en su destino y se molestó por lo que le robó en sí, que no le servirá para nada.

“Yo le dije ‘cuando llegues tocá el viaje 1°A’, y cuando llegó, cobró el viaje y no lo entregó. Se robó los pelos, decime, ¿Qué hace un motoquero con unas extensiones de pelo?", se preguntó la joven con mucha bronca.

Y cerró aún angustiada por la inesperada situación vivida: "Me puse a llorar mal, me agarró una crisis de mucha impotencia”.

julieta poggio.jpg

Lucca Bardelli apuntó contra Julieta Poggio y los integrantes de Fuera de Joda en un polémico descargo

Luego de la separación de Julieta Poggio y Lucca Bardelli tras la salida de la modelo del reality de Gran Hermano, Telefe, la polémica entre ambos no tiene fin.

Esta vez, Lucca volvió a estar en el foco de atención ya que posteó un descargo en respuesta a los dichos que tuvieron Julieta, La Tora y Daniela, en su programa Fuera de Joda sobre la foto de él besando a otro hombre.

"Después de ver que se hablara con tanta libertad de mi, lo voy a hacer yo. La voy a nombrar, Tora, en ningún momento hice lo de la foto para que vos o nadie hable de mi", comenzó diciendo el ex de Julieta.

"Lo hice jodiendo a un amigo y la subí 30 segundos para que la vea. Y bueno, alguien le hizo screen se viralizó y mala leche, ya está. Me chup.. un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también", explicó.

Sin embargo, el descargo se fue intensificando cada vez más y disparó: "Siempre hablás del hate, y tenés ese discurso de la gente que habla sin saber. Que salgas a decir por una foto que soy un mamarracho y que quiero que me vean porque no tengo talento y no entré a Gran Hermano. No me parece un talento entrar ahí y tampoco me postulé".

"Me pareció cualquiera, ninguneando y hablando con soberbia. Fuera de joda, no lo digo para hacer puterío ni que me respondan, pero tiene un re lugar y que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con mi amigo, yo subo lo que quiero", sentenció.

Finalmente, se refirió a su vínculo con Julieta y sostuvo: "Nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a la persona con la que estuve. Pero lo mismo, tiró caritas como ningueando. O diciendo 'mejor no hablo porque si hablo...'¿ Qué es ese ataque disimulado?".

"Si yo me doy un beso después de dos meses de cortar está mal pero si lo hace otra persona estando de novia es gracioso. No entendí la doble moral", cerró.