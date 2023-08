Lucca Bardelli apuntó contra Julieta Poggio y los integrantes de Fuera de Joda en un polémico descargo

"Después de ver que se hablara con tanta libertad de mi, lo voy a hacer yo. La voy a nombrar, Tora, en ningún momento hice lo de la foto para que vos o nadie hable de mi", comenzó diciendo el ex de Julieta.

"Lo hice jodiendo a un amigo y la subí 30 segundos para que la vea. Y bueno, alguien le hizo screen se viralizó y mala leche, ya está. Me chup.. un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también", explicó.

Sin embargo, el descargo se fue intensificando cada vez más y disparó: "Siempre hablás del hate, y tenés ese discurso de la gente que habla sin saber. Que salgas a decir por una foto que soy un mamarracho y que quiero que me vean porque no tengo talento y no entré a Gran Hermano. No me parece un talento entrar ahí y tampoco me postulé".

"Me pareció cualquiera, ninguneando y hablando con soberbia. Fuera de joda, no lo digo para hacer puterío ni que me respondan, pero tiene un re lugar y que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con mi amigo, yo subo lo que quiero", sentenció.

Finalmente, se refirió a su vínculo con Julieta y sostuvo: "Nunca hablé mal de mi ex y tampoco lo haría porque respeto mucho a la persona con la que estuve. Pero lo mismo, tiró caritas como ningueando. O diciendo 'mejor no hablo porque si hablo...'¿ Qué es ese ataque disimulado?".

"Si yo me doy un beso después de dos meses de cortar está mal pero si lo hace otra persona estando de novia es gracioso. No entendí la doble moral", cerró.

Julieta Poggio rompió el silencio y habló de la foto de Lucca Bardelli que revolucionó las redes

En las últimas horas Lucca Bardelli, ex de Julieta Poggio, estuvo en el foco de atención por una sorpresiva foto que compartió en sus redes sociales besando a otro hombre. La misma fue eliminada minutos después, y finalmente la ex Gran Hermano (Telefe) rompió el silencio para opinar al respecto.

“Estoy viendo mucho algo en el chat. No sé si ya lo vieron… sobre una foto”, comenzó diciendo en su programa vía streaming Fuera de Joda y aseguró: “Yo la vi, sin comentarios al respecto estoy".

En ese momento, su compañero Nacho Castañares le ofreció hacer un descargo en vivo y ella expresó: "¿Qué voy a decir? Porque si tengo que decir algo…mejor no digo nada. Me callo la boca"

Al no haber visto dicha imagen, Nacho también propuso mostrarla en pantalla y Juli sentenció: “No hay chance, la dejamos ahí mejor”. "El la bajo”, sumó Daniela.

En ese sentido, La Tora intervino indignada con la situación y soltó: "En realidad lo está haciendo para esto, que hablemos de él porque no tiene ningún talento y no estuvo en Gran Hermano, solo fue espectador. Cree que es mejor subir algo de contenido y que se lo levanten, pero le va a durar un mes”.

“Bueno, lo dejamos ahí, no vamos a hablar más del tema y lo digo para que ya no me lo pongan más”, cerró Julieta.