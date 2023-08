Durísimas declaraciones de Pepe Cibrián contra Julieta Poggio: "¿Esto es una actriz?"

“¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!”, se despachó, aludiendo a la actriz que en 1970 ganó popularidad gracias a esa obra. “Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, añadió.

Pepe Cibrián

Luego, Pepe nombró a recordadas figuras de la historia del espectáculo. “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón”, enumeró, entre otros.

“Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos”, sumó.

Y a través de un video intentó aclarar sus palabras. “Defiendo siete generaciones de actores de mucha lucha”, aseveró, a cámara. “Lo que escucho y leo no me parece coherente. No por la protagonista, que realmente no la conozco, pero si por quienes generan que esto suceda. Si hay que seguir hablando, no hay que callarse. Hay que seguir hablando”, cerró.

Embed

Betiana Blum y Julieta Poggio, listas para el debut de Coqueluche

Betiana Blum, Julieta Poggio, Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci demostraron toda la buena onda que tiene este equipo que ya está en la recta final de los ensayos y junto a su director José María Muscari no dejan de sorprenderse por la excelente venta de la obra.

Ya agregaron dobles funciones para viernes, sábado y domingo en su primer fin de semana en cartel, que coincide con fin de semana largo porque lo que, debido a la gran demanda, también harán función el lunes feriado.

La química entre Betiana y Juli es excelente y ambas se sienten muy cómodas trabajando juntas. Muscari, junto al productor Tomás Rottemberg, está muy confiado con la propuesta que lleva adelante y la vuelta de la comedia "blanca" a la Calle Corrientes.

Julieta Poggio

Julieta Poggio