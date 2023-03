Julieta Poggio tras descubrir los supuestos engaños de su novio tuvo un contundente gesto con Marcos Ginocchio

Es así que Poggio no dudó en likear un filoso comentario que le dejaron en su feed, generando supuestos sobre una inminente crisis de pareja. "Le quedaste grande a Lucca, date cuenta" le comentaron en un reciente posteo, al que inmediatamente la modelo le puso un corazón, simbolizando su acuerdo con el comentario.

Like de Julieta Poggio contra su novio Lucca.jpg

Y como si eso fuera poco, en su rapto de furia, Julieta Poggio también le dio un "me gusta" a otro comentario que menciona a Marcos Ginocchio, con quien la shipearon durante todo el reality de Telefe: “Bienvenida de vuelta, te amamos”, le escribieron desde la cuenta @teammarculi.

Claro que tras ese lapsus, Julieta optó por confiar en la palabra de su novio, y hasta ya reveló a sus casi dos millones de seguidores virtuales que ya tuvieron su primera noche hot tras cinco meses sin contacto alguno.

Historias Julieta Poggio noche hot con lucca bardelli.jpg

La llamativa reacción de Julieta Poggio cuando se enteró que la novia de Marcos Ginocchio estuvo en la final de Gran Hermano 2022

El lunes por la noche Santiago del Moro estuvo al frente de la final de Gran Hermano 2022. Marcos Ginocchio se consagró como el ganador del reality. En segundo lugar quedó Nacho Castañares y, en tercero, Julieta Poggio.

Al día siguiente, Disney -como le decían en el casa- estuvo en el living de Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en Telefe. En la charla con la conductora, la modelo se enteró que la novia del salteño estuvo en el piso durante la definición final.

julietapoggio0.jpg

"No sabía de esto... En la casa dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia", advirtió Julieta. En el ciclo pasaron imágenes de la visita de Juli Illescas.

"Tengo una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?", preguntó la ex GH. "Sí, fue la primera vez", le aclararon. "Que raro... justo en la final aparece en la tribuna", exclamó la invitada, poniendo en duda los verdaderos intereses de la joven con Marcos.