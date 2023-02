Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 confesó que su novio se aprovechó de ella en su primer beso: "Fue horrible"

"Me lo chapé y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli' y yo dije '¿qué?' Yo estaba re en pedo", contó Julieta, sorprendiendo a su compañera.

Luego se mostró enojada al recordar el encuentro, y volvió a cuestionar a su novio: "Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije 'no, este pibe es un pelotudo de mierda'. Después se lo conté".

"O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver", aseguró Poggio. Al final, la actriz tachó el episodio como "un chape de borracha", pero reconoció que no pinta su relación en la mejor luz. "Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento", cerró.

Se filtraron fuertes chats del novio de Julieta de Gran Hermano 2022 con otra mujer

Julieta Poggio es una de las participantes preferidas de Gran Hermano 2022, a pocas semanas de la gran final de la actual temporada. Y una de las particularidades de su historia está en Lucca Bardelli, su novio que la espera fuera del reality de Telefe desde el comienzo.

Esto trajo distintos rumores, como ocurrió en las últimas horas con la filtración de un supuesto chat. Si bien a Julieta se la vinculó mucho tiempo con Marcos Ginocchio, con quien ahora mantiene más distancia y ciertas peleas, su pareja fue vinculado con distintas chicas.

Las versiones de infidelidades aparecieron en varias ocasiones, por lo que respondió a cada una de ellas. Como si fuera poco, las dudas con respecto a él volvieron a reflotar.

Tal como reveló la cuenta MundoFamosos, una mujer mostró una conversación que habría tenido con Lucca Bardelli. "Me volvés loco", se puede leer del joven en el supuesto chat íntimo.

Chats novio Julieta