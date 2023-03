Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 habló de los supuestos engaños de su novio: "Cuando vi los chats que aparecieron..."

Si bien Lucca Bardelli desmintió todo, tal como hizo en varios programas de TV, ahora le tocó a la modelo hablar sobre el tema y aclarar cómo sigue el vínculo con el joven.

En diálogo con PrimiciasYa, Julieta señaló: "Se dijeron tantan pelotudeces, estoy harta de escuchar todas las cosas que inventaron".

Luego agregó: "Lo que me enoja es que se diga que yo decidí exponerme a todo esto y que él no. Me da mucha culpa y me hace sentir mal que él haya pasado por todo esto. Él todo lo que hizo este tiempo fue apoyarme y estar ahí para mi".

"Lo que hizo es algo único que lo voy a valorar toda mi vida. Me da bronca la cantidad de cosas que inventaron para hacerlo quedar mal a él. Es todo mentira, yo confío en él. Los chats que aparecieron están trucados, son falsos. Cuando los vi, me cagué de risa. Todo mentira y confio en él", remarcó.

Por último, contó que "anoche estuve con él, pasamos la noche juntos y fue la primera noche que pude descansar tranquila. Yo lo amo mucho a Lucca".

Julieta Poggio y Luca Bardelli.jpg

La reacción de Julieta Poggio cuando se enteró que la novia de Marcos Ginocchio estuvo en la final de Gran Hermano 2022

El lunes por la noche Santiago del Moro estuvo al frente de la final de Gran Hermano 2022. Marcos Ginocchio se consagró como el ganador del reality. En segundo lugar quedó Nacho Castañares y, en tercero, Julieta Poggio.

Al día siguiente, Disney -como le decían en el casa- estuvo en el living de Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en Telefe. En la charla con la conductora, la modelo se enteró que la novia del salteño estuvo en el piso durante la definición final.

"No sabía de esto... En la casa dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia", advirtió Julieta. En el ciclo pasaron imágenes de la visita de Juli Illescas.

"Tengo una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?", preguntó la ex GH. "Sí, fue la primera vez", le aclararon. "Que raro... justo en la final aparece en la tribuna", exclamó la invitada, poniendo en duda los verdaderos intereses de la joven con Marcos.