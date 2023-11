Julieta Poggio increpó a Marcos Ginocchio para saber la verdad sobre el chape con Coti Romero

“Con Marcos hablamos y me dio su versión. Obvio”, dijo la actriz y modelo. “A mí me parece un poco raro. Lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after”, remarcó, descreditando la versión que circuló.

Julieta enfatizó que pone las manos en el fuego por Marcos. “Es súper ubicado él. No hace esas cosas enfrente de alguien”, insistió, segura de lo que le dijo el salteño.

Por último, Disney -como le decían en el juego- fue letal con Coti, su principal enemiga dentro de la casa de Gran Hermano. “Cada uno tendrá su versión, pero creo que ella siempre buscó que se hable de ella, hizo un camino distinto al mío”, acotó.

Se conoció la historia de una mujer que se presentó al casting de Gran Hermano y podría marcar un récord

Cada vez falta menos para la próxima temporada de Gran Hermano en Telefe. En el canal de Martínez están trabajando contrarreloj para el regreso del reality, que vendrá con sorpresas.

El conductor del ciclo, Santiago del Moro, anticipó que se viene una versión muy cargada, con historias nuevas y grandes novedades en algunos aspectos.

Según cuentan en La Pavada de Crónica, una mujer se presentó en el casting y, por un dato de su ficha de inscripción, podría marcar una antes y un después en la historia del reality.

Se trata de una aspirante al juego que tiene 95 años. Se define como una persona que cuida mucho su cuerpo y entrena con frecuencia para mantenerse ágil y en buen estado físico.

Si se confirma su ingreso, con su edad superaría a Mónica Ramos, de 77 años, la persona de mayor edad en ingresar a la casa de GH (lo hizo en la edición chilena del formato).