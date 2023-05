Julieta Poggio letal sobre su relación con los ex Gran Hermano, Coti Romero y Agustín Guardis: "Careta nunca"

"¿Cómo la ves a Coti en el Bailando?", le preguntó Estefi Berardi, al tanto de la enemistad entre ambas. Tan sincera como se la vio dentro del reality, Julieta respondió escueta: "La verdad que me pone contenta que todos tengamos trabajo, que cada uno haga lo que le gusta y siga sus sueños. La felicito".

Julieta Poggio - A Agustín no le perdono todo lo que me hizo - captura LAM .jpg

Ante la evidente incomodidad de la ex GH, Ángel de Brito deslizó: "Cortito el mensaje para Coti, hasta ahí. No te la fumas ni un poquito. Me encanta igual, cuando no caretean, a mí me gusta". "Careta nunca, eso jamás" reaccionó la bailarina. Fue allí cuando el conductor de LAM quiso saber si la correntina y Agustín Guardis son los dos ex GH con los que quedó en malos términos.

Fiel a sus convicciones, Juli explicó: "La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo. No puedo olvidar todos esos clips que vi al salir así que bueno, no me voy a cansar de decirlo porque fue muy feo para mí ver todo eso. Yo le deseo el bien a todos, que tengamos trabajo y que a todos nos vaya bien. Pero caretearla nunca".

Al tiempo que aclaró tajante sobre su relación con la novia del Cone: "Con Coti no quedé mal por el caretaje en el juego, sino que también fue por los clips que vi, de cuando todavía éramos amigas".

La incómoda situación que vivió Julieta Poggio cuando le llegó el video íntimo de Tomás Holder

Hace unos días se filtró en las redes un video íntimo de Tomás Holder. En pocas horas, la grabación del ex Gran Hermano 2022 fue viral en las redes sociales.

En un posteo en su cuenta de Instagram, el joven se mostró despreocupado. "Soy muy partidario de que mi cuerpo es un cuerpo de arte, un cuerpo humano", afirmó.

En una nota con Vía País, Julieta Poggio contó una situación desafortunada que vivió cuando se viralizó el video íntimo de Tomás Holder. Disney -como le decían en la casa- abrió el archivo sin saber muy bien qué era y se llevó una sorpresa.

poggio_holder.jpg

“Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de mi hermana. En una cena familiar. O sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno", comentó la joven.

Por último, Julieta Poggio mencionó que no cree que haya sido él quien filtró la grabación. "No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte”, sentenció.