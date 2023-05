Fotos y video del espectacular debut de Julieta Poggio en Fuerza Bruta

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Primicias Ya (@primiciasya)

“Estoy muy feliz, esto es un sueño. El espectáculo ya lo había visto y me encantó. Y ahora no puedo creer ser parte de él”, indicó la ex Gran Hermano en diálogo con PrimiciasYa.

Poggio recibió el apoyo de su mamá, su papá, sus hermanas y su novio Lucca Bardelli. También estuvieron algunos de sus compañeros del reality: Marcos Ginocchio, Thiago Medina y Daniela Celis, Romina Uhrig, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar.

(Ph: Sophia Alexandre)

Julieta Poggio

La foto de Julieta Poggio y Lucca Bardelli a los besos tras los rumores de separación

Cuando la ex participante Julieta Poggio salió de Gran Hermano 2022 se habló mucho de la relación con su novio Lucca Bardelli. Hubo rumores de separación y en más de una oportunidad a la tercera finalista del reality se la vinculó con el ganador, Marcos Ginocchio.

Sin embargo, la foto de las historias de Instagram de ambos muestran lo contrario. Disney, como la llevaban en la casa más famosa del país, hizo una presencia en un boliche y aprovechó la situación para subir una imagen con su novio y despejar dudas de crisis. Escribió "Mi segunda" con un emoji de corazón blanco en la foto que aparece con Lucca, quien está dándole un beso.

Lucca no se quedó atrás y compartió esa foto en sus historias. Además, subió un video con Julieta en donde ella sale posando y lo toma a él de la mano.

Hace unos días, en Cortá por Lozano (Telefe), el programa de Vero Lozano, Julieta Poggio había revelado que a su novio no lo estaba viendo mucho, dejando entrever una posible crisis de pareja. "Bien, bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho", había contado la joven, al responder una pregunta de Vicky Xipolitakis, quien le había preguntado cómo iba su relación con Lucca.