El sorpresivo gesto de Edith Hermida con Beto Casella el día de su debut en América TV con BTV
Beto Casella desembarca esta noche a la pantalla de América TV y, mientras crece la expectativa, Moria Casán sorprendió al revelar el gesto de Edith Hermida, hoy conductora de Bendita TV, en una fecha decisiva para su antiguo compañero.
18 feb 2026, 12:03
Este miércoles 18 de febrero, Beto Casella debuta en la pantalla de América TV con BTV a partir de las 22 hs., y claramente la expectativa es mucha tanto para él y su equipo, como para sus antiguos compañeros de Bendita (El Nueve). Tal es el caso de Edith Hermida, quien justamente quedó en el lugar del carismático conductor.
Así, en una jornada tan especial, Moria Casán sorprendió al aire de su programa en El Trece al contar la actitud que tuvo Hermida con el conductor en una fecha muy significativa. Vale recordar que durante años ambos fueron las figuras centrales de Bendita TV en Canal 9, hasta que sus caminos profesionales se separaron y cada uno siguió su rumbo.
Desde La mañana con Moria, la diva no dejó pasar el detalle y destacó públicamente el gesto de su colega. "Felicito a Edith por este gesto", expresó sin vueltas. Y enseguida explicó qué fue lo que ocurrió detrás de escena: "Le quisimos hacer una nota y ella nos dijo ‘hoy es el día de Beto, se lo dejo todo a él’. Cero cholula, cero figureti".
El comentario no fue aislado. La conductora insistió en remarcar la postura de Hermida y el significado que tuvo su decisión en una fecha tan especial para el histórico referente del ciclo. "Hay mucha lealtad de su parte y la verdad que con esto se demostró el respeto que tiene por la persona que fue su jefe por muchos años", sostuvo Moria, dejando en claro que, para ella, el gesto habla por sí solo.
Según la artista, no se trató simplemente de una cuestión protocolar, sino de una muestra concreta de consideración hacia quien lideró el programa durante tanto tiempo. En ese sentido, subrayó que la determinación de Hermida tuvo un peso particular por el contexto y por la historia compartida dentro del ciclo.
Pero La One fue más allá y también aprovechó para ponderar el presente profesional de la conductora al frente de Bendita TV. "Esto también demuestra lo bien que está llevando el programa, que es una gran marca registrada y que no es fácil quedar como la capitana de un barco que por mucho tiempo lo manejó otra persona", afirmó.
Quiénes son las figuras que acompañan a Beto Casella en BTV
Con Bendita ya como parte de una etapa cerrada, Beto Casella decidió dar vuelta la página y concentrarse de lleno en el proyecto que marcará su 2026 en la pantalla chica. Está claro que el conductor encara esta nueva etapa con entusiasmo renovado y la intención clara de volver a generar impacto en el medio. Con BTV, apuesta a un formato que despierta expectativa, con un equipo ya definido y un aire de entusiasmo que se respira tanto en la audiencia como entre quienes integran el ciclo.
A fines de enero, PrimiciasYa tuvo acceso exclusivo a las primeras postales del arranque y allí se lo vio relajado, enfocado y acompañado por su círculo de mayor confianza. Las imágenes dejaron en evidencia que el conductor transita esta nueva experiencia con seguridad, sin improvisaciones y con un esquema que parece pensado al detalle.
Tal como el propio Beto Casella adelantó, el panel no será fijo sino que irá variando. Entre los nombres confirmados figuran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. Así como luego se supo que el conductor sumó a Pachu Peña, reforzando una apuesta que no busca riesgos innecesarios sino apoyarse en figuras con las que ya existe recorrido compartido.
Lejos de experimentar con incorporaciones inesperadas, el conductor eligió rodearse de perfiles conocidos, con experiencia y rodaje, en un movimiento que habla de confianza y estrategia. La decisión no pasa inadvertida: el mensaje es claro y apunta a consolidar una dinámica que ya tiene base sólida.
Las fotos difundidas tampoco son un simple registro del detrás de escena. Funcionan como anticipo de lo que vendrá: un grupo que parece ensamblado, que se mueve con naturalidad y que transmite la sensación de equipo aceitado. Como suele decirse en el ambiente, “salen a la cancha de memoria”, dejando en claro que la química está presente desde el primer minuto.
Así, con la energía puesta en este nuevo comienzo y un plantel que promete dar que hablar, Beto Casella se prepara para abrir una etapa distinta en su carrera, con la expectativa puesta en sorprender una vez más al público que lo sigue desde hace años.