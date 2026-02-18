El sorpresivo gesto de Edith Hermida con Beto Casella el día de su debut en América TV con BTV

Según la artista, no se trató simplemente de una cuestión protocolar, sino de una muestra concreta de consideración hacia quien lideró el programa durante tanto tiempo. En ese sentido, subrayó que la determinación de Hermida tuvo un peso particular por el contexto y por la historia compartida dentro del ciclo.

Pero La One fue más allá y también aprovechó para ponderar el presente profesional de la conductora al frente de Bendita TV. "Esto también demuestra lo bien que está llevando el programa, que es una gran marca registrada y que no es fácil quedar como la capitana de un barco que por mucho tiempo lo manejó otra persona", afirmó.

Edith Hermida

Quiénes son las figuras que acompañan a Beto Casella en BTV

Con Bendita ya como parte de una etapa cerrada, Beto Casella decidió dar vuelta la página y concentrarse de lleno en el proyecto que marcará su 2026 en la pantalla chica. Está claro que el conductor encara esta nueva etapa con entusiasmo renovado y la intención clara de volver a generar impacto en el medio. Con BTV, apuesta a un formato que despierta expectativa, con un equipo ya definido y un aire de entusiasmo que se respira tanto en la audiencia como entre quienes integran el ciclo.

A fines de enero, PrimiciasYa tuvo acceso exclusivo a las primeras postales del arranque y allí se lo vio relajado, enfocado y acompañado por su círculo de mayor confianza. Las imágenes dejaron en evidencia que el conductor transita esta nueva experiencia con seguridad, sin improvisaciones y con un esquema que parece pensado al detalle.

Beto Casella y el panel (2)

Tal como el propio Beto Casella adelantó, el panel no será fijo sino que irá variando. Entre los nombres confirmados figuran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández y Leo Raff. Así como luego se supo que el conductor sumó a Pachu Peña, reforzando una apuesta que no busca riesgos innecesarios sino apoyarse en figuras con las que ya existe recorrido compartido.

Lejos de experimentar con incorporaciones inesperadas, el conductor eligió rodearse de perfiles conocidos, con experiencia y rodaje, en un movimiento que habla de confianza y estrategia. La decisión no pasa inadvertida: el mensaje es claro y apunta a consolidar una dinámica que ya tiene base sólida.

Las fotos difundidas tampoco son un simple registro del detrás de escena. Funcionan como anticipo de lo que vendrá: un grupo que parece ensamblado, que se mueve con naturalidad y que transmite la sensación de equipo aceitado. Como suele decirse en el ambiente, “salen a la cancha de memoria”, dejando en claro que la química está presente desde el primer minuto.

Así, con la energía puesta en este nuevo comienzo y un plantel que promete dar que hablar, Beto Casella se prepara para abrir una etapa distinta en su carrera, con la expectativa puesta en sorprender una vez más al público que lo sigue desde hace años.