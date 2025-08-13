Condenaron al ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi, a 19 años de prisión

Vale recordar que mientras el fiscal Christian Fabio pidió la pena de 20 años para Contardi, el abogado de Prandi -Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando- solicitó una condena a 50 años de prisión por los reiterados hechos de abuso sexual agravado.

Así las cosas, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana, compuesto por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, sentenció a Claudio Contardi a 19 años de prisión y ordenó la detención inmediata del exmarido de Julieta Prandi quien no estuvo presente en la sala.

De esta manera, según pudo seguirse en vivo desde Lape Club Social Informativo en la pantalla de América TV, el tribunal resolvió: "1) Declarar inadmisible el planteo de nulidad efectuado por el doctor Nitz-Kammer; 2) Pronunciar el mérito condenatorio para el procesado Claudio Contardi de las restantes condiciones personales ya resignadas por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, que damnificó a J.R.P".

Acto seguido, el Tribunal en lo criminal número 2 del Departamento Judicial, Sala de Campana, leyó el dictamen y anunció: "1) Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso a carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la comunidad de Belén Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de JLP". Y por último, dictaron su inmediata detención.

Julieta Prandi - sentencia Claudio Contardi

Por qué el abogado de Julieta Prandi había pedido 50 años de cárcel para Claudio Contardi

El viernes pasado, en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, se desarrollaron los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal. El fiscal Cristian Fabio solicitó 20 años de prisión, mientras que los abogados de Julieta Prandi, Javier Baños y Fernando Burlando, reclamaron la pena máxima: 50 años. La defensa, por su parte, pidió la absolución o, en caso de condena, la pena mínima posible.

En diálogo con Sábado en TN, Baños explicó por qué la querella exige una condena ejemplar, apenas unos días antes de que se conociese el veredicto. La modelo, que se retiró de la audiencia la semana pasada visiblemente angustiada y acompañada por custodia y botón antipánico, cuenta con un sólido respaldo probatorio, según su equipo legal.

“La prueba es sobreabundante. En general, los abusos sexuales son difíciles de acreditar, pero este es un caso atípico: contamos con innumerables elementos de convicción”, aseguró Baños.

Embed

El letrado detalló que el testimonio de Prandi “es consistente, sostenido en el tiempo, sin fisuras, respaldado por 13 testigos, pericias psicológicas y psiquiátricas que confirman indicios de abuso sexual intrafamiliar prolongado”.

Para la querella, la gravedad del caso justifica la máxima sanción: “No debe haber una resocialización del acusado. Es una persona peligrosa y lo que buscamos con la pena es garantizar la seguridad de Julieta y neutralizarlo”.

En tanto, Baños había concluido subrayando que las pruebas apuntan a “múltiples relaciones no consentidas, denunciadas por Julieta en 2018, ratificadas ante diversos peritos y sostenidas en un relato coherente e inquebrantable”.