A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
MUCHO DOLOR

Martina Pereyra reveló qué pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela en Gran Hermano

Martina Pereyra recordó el particular momento que vivió en Gran Hermano cuando no le contaron de la muerte de su abuela y ella la saludó varias veces en el programa.

14 ago 2025, 11:40
Martina Pereyra reveló qué pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela en Gran Hermano
Martina Pereyra reveló qué pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela en Gran Hermano
Martina Pereyra reveló qué pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela en Gran Hermano

Martina Pereyra protagonizó un insólito momento en su paso por Gran Hermano que por aquel entonces generó mucha polémica en el exterior. La joven saludó en varias oportunidades a su amada abuela, quien había fallecido mientras ella se encontraba en el reality y nunca se enteró de esto hasta que fue eliminada.

Lo cierto es que por primera vez la ex participante del reality se refirió a ese episodio que había generado mucha polémica en los televidentes sobre si debían contarle o no de esa triste noticia y la decisión que había tomado en su momento la familia en no comunicarle nada al respecto para que no le afecte en el juego y quiera salir de la famosa casa.

“Falleció mi abuela cuando yo estaba en Gran Hermano. Cuando salí, me lo contaron el primer día, literal. Yo salí el domingo y el lunes tenía El Debate, entonces, vino familia y me lo contó. Después vino el psicólogo”, dijo la modelo en el ciclo Posta Podcast conducido por Mateo Guasconi.

Y sobre aquella triste noticia de la partida de su abuela, reconoció: “Me enteré de que acá, afuera, había sido un revuelo. Juzgaron mucho a mi familia por no habérmelo contado”.

“Esto nunca lo dije, pero le agradezco a mi familia no haberme sacado de ahí. Yo no podía solucionar nada. No fue que mi abuela estaba internada y yo podía acompañar en el proceso. Había fallecido”, agregó.

“No fui al funeral, ni nada, pero me quedo con el recuerdo de todo lo lindo y saber que estuvo en la tribuna de Gran Hermano. Ella estaba re orgullosa", recordó Martina Pereyra.

Y cerró bancando la decisión de sus padres de no decirle nada de la muerte de su abuela en ese entonces: "Yo no le había contado que entraba porque no le gustaba el formato básicamente y no quería que esté nerviosa los días antes que me aislaba antes de entrar. Desde que salí del reality eso fue lo más loco y que se haya hecho conocido el tema y de que hablar en los programas”.

Embed

Luciana hizo llorar a Martina en Gran Hermano con un polémico dibujo

Luciana Martínez decidió homenajear a Martina Pereyra en el que incluyó una referencia a su abuela fallecida mientras ella estaba en plena competencia dentro de Gran Hermano (Telefe) y se enteró al salir del juego por expreso pedido de sus padres.

Así, al momento de explicar su creación, Luciana relató a modo de introducción: “Te dibujé divertida, alegre… te dibujé modelo, llena de cámaras, fotografías y producciones, porque es un poco lo que sos hoy en día: una artista”.

“Después viene la otra parte, porque yo extraño mucho a mis sobrinos, y lo primero que dibujan los niños en el jardín es la manito, y mis sobrinos aman a su abuela…”, agregó.

Esto desató instantáneamente el llanto desconsolado de Martina mientras su compañera sumaba: “Yo te dibujé en la manito, y a tu abuela orgullosa (sonriendo desde unas nubes).

Lo que comenzó como un momento emotivo en la casa de Gran Hermano terminó en un llanto desesperado por parte de Martina Pereyra y generó el desconcierto en el resto de sus compañeros que no sabían qué había pasado.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Martina Pereyra Gran Hermano

Lo más visto