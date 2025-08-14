Martina Pereyra reveló qué pasó con su familia tras ocultarle la muerte de su abuela en Gran Hermano

“Esto nunca lo dije, pero le agradezco a mi familia no haberme sacado de ahí. Yo no podía solucionar nada. No fue que mi abuela estaba internada y yo podía acompañar en el proceso. Había fallecido”, agregó.

“No fui al funeral, ni nada, pero me quedo con el recuerdo de todo lo lindo y saber que estuvo en la tribuna de Gran Hermano. Ella estaba re orgullosa", recordó Martina Pereyra.

Y cerró bancando la decisión de sus padres de no decirle nada de la muerte de su abuela en ese entonces: "Yo no le había contado que entraba porque no le gustaba el formato básicamente y no quería que esté nerviosa los días antes que me aislaba antes de entrar. Desde que salí del reality eso fue lo más loco y que se haya hecho conocido el tema y de que hablar en los programas”.

Luciana hizo llorar a Martina en Gran Hermano con un polémico dibujo

Luciana Martínez decidió homenajear a Martina Pereyra en el que incluyó una referencia a su abuela fallecida mientras ella estaba en plena competencia dentro de Gran Hermano (Telefe) y se enteró al salir del juego por expreso pedido de sus padres.

Así, al momento de explicar su creación, Luciana relató a modo de introducción: “Te dibujé divertida, alegre… te dibujé modelo, llena de cámaras, fotografías y producciones, porque es un poco lo que sos hoy en día: una artista”.

“Después viene la otra parte, porque yo extraño mucho a mis sobrinos, y lo primero que dibujan los niños en el jardín es la manito, y mis sobrinos aman a su abuela…”, agregó.

Esto desató instantáneamente el llanto desconsolado de Martina mientras su compañera sumaba: “Yo te dibujé en la manito, y a tu abuela orgullosa (sonriendo desde unas nubes)”.

Lo que comenzó como un momento emotivo en la casa de Gran Hermano terminó en un llanto desesperado por parte de Martina Pereyra y generó el desconcierto en el resto de sus compañeros que no sabían qué había pasado.