La inesperada reacción de Morena Rial al ser consultada por su inocencia la causa de los robos a viviendas

Si bien lo lógico hubiera sido que Morena asegurase enfática su inocencia, lo cierto es que en un intento por evadir a la prensa disparó sorpresivamente: "Que lo diga la Justicia", mientras subía al auto que la llevaba a declarar.

En tanto, tras prestar la correspondiente declaración Morena Rial volvió a cruzarse con las cámaras de LAM y otros ciclo colegas. Pero en esta oportunidad fue su abogado quien tomó la palabra. "Está perfecta, declaró, no tiene nada que ver, ahora hay que esperar y nada más", señaló entonces Alejandro Cipolla.

Por otro lado, frente a la consulta por el duro posteo que hace unos días hizo Morena contra Matías Ogas, el papá de su hijo menor, el letrado respondió escueto que "fue violencia de género y se van a hacer las denuncias respectivas", sin precisar mayores detalles al respecto.

Asimismo, ya dentro del auto nuevamente, la hija de Jorge Rial remarcó el apoyo de sus amigos, su hermana y su actual pareja, sin nombrar en ningún momento a su padre pese a que los noteros se lo mencionaron. Llamativo.

Morena Rial explotó contra el papá de Amadeo y lo trató de “sucio”: los motivos detrás del descargo

Como si no bastaran sus conflictos con Facundo Ambrosioni, padre de su primer hijo Francesco, y los problemas legales que arrastra desde el verano pasado, por estos días Morena Rial sumó un nuevo frente de batalla: su expareja Matías Ogas, padre de su otro hijo Amadeo, nacido en octubre pasado.

La joven compartió en sus redes un descargo en el que dejó en claro su hartazgo con el comportamiento de Ogas y el de su familia, a quienes acusó de negligentes y ausentes.

“Me tenés cansada con los reclamos, ¿te pensás que voy a seguir aguantando tus pelotudeces? Las aguanté bastante tiempo y nunca te importó el bebé”, comenzó la mediática a través de una serie de Instagram Stories. Aclaró que no busca alejar al niño de su padre, pero advirtió: “Cuando no quieren saber nada más, queda claro que no hay que insistir”.

IG descargo Morena Rial contra Matías Ogas

Rial fue contundente: “Siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi bebé, pero es mejor tenerte lejos, sucio”. Y agregó acusaciones sobre la ausencia del padre: “Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y vienen los familiares furiosos… Mi hijo no es un juguete que recuerdan cuando se aburren. Mi bebé tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida, y gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio”.

La mediática cerró con un mensaje directo: “La palabra PAPÁ te queda re grande compa, y a tu familia todas las palabras les quedan grandes”. En un último posteo, reafirmó su posición de corte total: “Mejor la dejo acá, porque si tuviera que seguir hablando, ni un pañal compró. El bebé ya va a cumplir un año, andá pa’ allá y por la sombra a ver si quedás más oscuritos de lo que sos, cachivache”.