Fernando Burlando detalló la dura vida que le espera a Claudio Contardi en la cárcel: "Infierno"

Y remarcó: "Todos tenemos derecho a opinar. En la calle uno no puede pasar un semáforo en rojo, el león se come al etíope. Las cárceles tendrían que ser las escuelas de Harry Potter, ahí sí la población se puede reinsertar que es el verdadero objetivo de la privación de libertad".

"Pero la triste realidad que vivimos es esta y estar preso es el infierno. Sabes para el tipo ahora pensar que tiene que estar 19 años con las esposas en la muñeca", sentencío Fernando Burlando.

A lo que Adrián Pallares comentó sobre el miedo que tenía Claudio Contardi de llegar a la instnacia del juicio: "No quería llegar al juicio, si llegaba al juicio sabía que estaba perdido". A lo que el abogado afirmó: "Es un excelente análisis, por las actitudes que tomó (Contardi) es eso, y fue defendido por muy buenos colegas".

La tajante opinión de Julieta Prandi tras conocer la condena de la Justicia a su ex, Claudio Contardi

A la salida del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, Julieta Prandi se refirió a los 19 años de cárcel a los que fue condenado su ex marido Claudio Contardi por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

"Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia no me escuchó solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado, a todos los medios les agradezco, esto tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió", dijo la modelo.

"Espero que a partir de ahora la condiciones para las víctimas cambien,las víctimas desisten porque no pueden más. Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida que puedo elegir y ser feliz", se sinceró a minutos del veredicto.

"Hay un antes y un después", reconoció con un poco de alivio Julieta Prandi. Y sobre cómo están sus sus hijos con este tema explicó: "Están en crisis, cayendo, el más grande está cayendo de la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy se lo oculté".

"19 años es una pena ejemplar, creo que etá bien, son 19 años y casi casi el infierno que yo viví que fueron veinte. Lo importante es que hoy se lo detuvo. El miedo siempre está, la custodia está conmigo. Yo estoy trabajando como siempre. Fue todo un desgaste emocional incluso cuando comenzó el juicio y hubo un pedido de nulidad. Fueron cinco años acatando a cada pericia y cada instancia, fue muy difícil llegar hasta acá", concluyó la modelo.