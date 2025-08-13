A24.com

CONTUNDENTE

La incómoda reacción de Mariano Martínez cuando le preguntaron por Lali Espósito

El actor fue drástico a la hora de hablar de su expareja Lali Espósito, entre otros romances, y dejó en claro cuál es su actual postura sobre su vida amorosa. Aquí, las declaraciones de Mariano Martínez.

13 ago 2025, 10:14
A pesar de que en los últimos tiempos Mariano Martínez decidió bajar de manera contundente su perfil, tanto en los medios como en las redes sociales, después de los variados episodios de hate que padeció durante la pandemia tras algunas de sus publicaciones cantando y bailando, este martes aceptó ir al programa de Mario Pergolini en la pantalla de El Trece, Otro día perdido.

Como era de suponer, a la salida de la grabación del late night show el actor el actor fue abordado por los noteros de los programas de espectáculos y fue inevitable que le consulten por el reciente episodio de la falsa amenaza de bomba que sufrió su exnovia Lali Espósito en un concierto en el interior del país, y su reacción fue llamativa.

Sabido es que el romance no terminó de la mejor manera entre ellos, incluso alguna vez Lali lo hizo saber con algunas indirectas. Así, en diálogo con los cronistas Mariano Martínez trató de ser amable pero dejó en claro que ya no quiere exponer su vida privada. "Vengo haciendo el trabajo de hablar lo menos posible de mi vida porque después hay un rebote y no me genera algo lindo cuando tengo que estar dando explicaciones", confió de movida.

Y tras hacer referencia a su colega Guillermo Francella y sus declaraciones sobre las películas de autor, confirmó que este verano hará temporada teatral en Carlos Paz, nuevamente bajo la dirección de su amigo Nicolás Cabré. Sobre si está invitado al casamiento del actor, Mariano evitó dar información. "Yo me enteré por la prensa, porque sé que se casaba, lo felicité, pero no sabía la fecha", salió del paso y aclaró que esa semana no estará en la villa porque esa semana se vuelve para su casa debido a que esos días cumple años.

Fue a esa altura de la charla con la prensa, cuando Santiago Riva Roy, el notero de LAM (América TV), le pidió una opinión sobre la reciente amenaza de bomba en el concierto de Lali Espósito, con quien supo mantener un fugaz romance varios años atrás. Visiblemente incómodo, Mariano Martínez reaccionó con una sonrisa nerviosa: "Yo no sabía que había pasado eso. Pero ¿qué soy? ¿Opinólogo? No sabía", disparó sin filtro.

Al tiempo que cuando otro cronista le consultó por su efímero affaire con Caro Molinari, el actor atinó a abandonar la charla. "Bueno, chau. No quiero hablar de mi vida. Está todo bien, pero si arrancamos así. No me enojo, pero chau", remarcó claramente incómodo.

Y mientras optó por acercarse a algunos fans que lo esperaban para sacarse fotos con él después de aclarar que está soltero, el cronista de América le preguntó a lo lejos: "Y si se casa Lali, como Nico Cabré, ¿irías?", a lo que Mariano volvió a evadir la respuesta disparando molesto: "¡Qué personaje que sos! ¡Tirás cada pregunta!"

Mariano Martínez - captura LAM

Con quién fue visto Mariano Martínez a los besos en un boliche: el video

Y si bien en la nota con LAM Mariano Martínez negó de plano haber estado a los besos en un boliche recientemente con una cantante llamada Luba, lo cierto es que a comienzos de julio pasado las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Así lo contó por entonces Carolina Molinari, otra e del actor, en Puro Show (El Trece) y no escatimó en detalles sobre la conquista del ex Son Amores, si bien primero jugó al misterio sobre la identidad de los protagonistas de la noticia.

“El famoso que estuvo el sábado en el boliche Jet, bailando con amigos, que conoció a un grupito de chicas y estuvo a los besos con una de ellas es Mariano Martínez... y tenemos imágenes", anunció entonces la panelista después de dar varias pistas sobre el famoso en cuestión.

Tras ello, la panelista se refirió a la situación sentimental de Mariano Martínez. “Él hasta el día anterior mantenía las fotos con su exnovia (Triana Ybáñez) en su perfil a las redes sociales. Y al día siguiente de este episodio las borró todas. Él ya hace tiempo que está separado de su novia”, señaló.

En tanto, después de dar a conocer que se trataba del actor que durante las últimas temporadas protagonizó la obra teatral Tom, Dick y Harry quien fue visto el fin de semana con una señorita en un boliche, Molinari agregó quién es la joven en cuestión.

“La chica en cuestión con la que estuvo a los besos se hace llamar Luba y es cantante. La empezó a seguir él y ella también, la gente que los vio me dijo que se conocieron en el lugar”, concluyó la panelista que tiempo atrás confesó que supo tener un amorío con Mariano Martínez allá por 2022 durante algunos meses "en la época de los videos virales de Tik Tok", y confió que tuvieron buena onda durante el tiempo que salieron, pero después ya no.

Mariano Martínez.jpeg

     

 

