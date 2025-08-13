La incómoda reacción de Mariano Martínez cuando le preguntaron por Lali Espósito

Fue a esa altura de la charla con la prensa, cuando Santiago Riva Roy, el notero de LAM (América TV), le pidió una opinión sobre la reciente amenaza de bomba en el concierto de Lali Espósito, con quien supo mantener un fugaz romance varios años atrás. Visiblemente incómodo, Mariano Martínez reaccionó con una sonrisa nerviosa: "Yo no sabía que había pasado eso. Pero ¿qué soy? ¿Opinólogo? No sabía", disparó sin filtro.

Al tiempo que cuando otro cronista le consultó por su efímero affaire con Caro Molinari, el actor atinó a abandonar la charla. "Bueno, chau. No quiero hablar de mi vida. Está todo bien, pero si arrancamos así. No me enojo, pero chau", remarcó claramente incómodo.

Y mientras optó por acercarse a algunos fans que lo esperaban para sacarse fotos con él después de aclarar que está soltero, el cronista de América le preguntó a lo lejos: "Y si se casa Lali, como Nico Cabré, ¿irías?", a lo que Mariano volvió a evadir la respuesta disparando molesto: "¡Qué personaje que sos! ¡Tirás cada pregunta!"

Mariano Martínez - captura LAM

Con quién fue visto Mariano Martínez a los besos en un boliche: el video

Y si bien en la nota con LAM Mariano Martínez negó de plano haber estado a los besos en un boliche recientemente con una cantante llamada Luba, lo cierto es que a comienzos de julio pasado las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Así lo contó por entonces Carolina Molinari, otra e del actor, en Puro Show (El Trece) y no escatimó en detalles sobre la conquista del ex Son Amores, si bien primero jugó al misterio sobre la identidad de los protagonistas de la noticia.

“El famoso que estuvo el sábado en el boliche Jet, bailando con amigos, que conoció a un grupito de chicas y estuvo a los besos con una de ellas es Mariano Martínez... y tenemos imágenes", anunció entonces la panelista después de dar varias pistas sobre el famoso en cuestión.

Embed

Tras ello, la panelista se refirió a la situación sentimental de Mariano Martínez. “Él hasta el día anterior mantenía las fotos con su exnovia (Triana Ybáñez) en su perfil a las redes sociales. Y al día siguiente de este episodio las borró todas. Él ya hace tiempo que está separado de su novia”, señaló.

En tanto, después de dar a conocer que se trataba del actor que durante las últimas temporadas protagonizó la obra teatral Tom, Dick y Harry quien fue visto el fin de semana con una señorita en un boliche, Molinari agregó quién es la joven en cuestión.

“La chica en cuestión con la que estuvo a los besos se hace llamar Luba y es cantante. La empezó a seguir él y ella también, la gente que los vio me dijo que se conocieron en el lugar”, concluyó la panelista que tiempo atrás confesó que supo tener un amorío con Mariano Martínez allá por 2022 durante algunos meses "en la época de los videos virales de Tik Tok", y confió que tuvieron buena onda durante el tiempo que salieron, pero después ya no.