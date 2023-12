Julieta Puente compartió fotos de su pasado y un profundo mensaje sobre su lucha contra la anorexia

"Mis ganas de demostrarles que, la misma Shulai de la primera foto, que estaba triste, que se miraba al espejo y automáticamente iba a lastimarse la cabeza contra la pared, la que se estaba quedando sin músculos, sin pelo, sin fuerza para vivir, es la misma que hace un mes se subió al escenario de un Luna Park e hizo historia siendo la primera mujer argentina en hacer un Luna de movimiento", continuó.

Puente destacó que, los problemas que superó en su vida, la llevaron a intentar motivar a otras mujeres. "¿Cómo no voy a querer motivar a otras mujeres? Con el TCA se aprende a vivir y yo quiero que lo logren todas porque mi vida cambio tanto que necesito ayudarlas", destacó.

"Lo que no te cuentan es que no siempre se esta tan bien como una desea. Pero hay dos cosas que tenes que saber: podes estar mucho mejor de lo que estás hoy, porque claro que se puede salir adelante. Y la segunda, cada uno encuentra su manera y sus métodos, a su tiempo, de a poquito, con mucha paciencia, amor propio y un entorno que te potencie, para encontrar esa paz que no existe en tu cabeza cuando estás transitando el trastorno", añadió.

Por último, la periodista alentó a sus miles de seguidoras. "Si yo pude salir de ese calvario, reinventarme, y llegar a un Luna Park, quiere decir que vos también vas a poder hacerlo. Porque entre vos y yo no hay ninguna diferencia. Solo años de mucho trabajo, amor propio, caídas y recaídas, pero mucha fuerza para levantarme y volver a intentarlo. No tengo dudas de que vos también podes hacerlo", finalizó.

julieta puente 2023.jpg

Pampita le respondió sin piedad a Juli Puente en el Bailando 2023: "A la fila, mi amor"

Semanas atrás, Pampita le contestó sin piedad y con altura a la influencer Juli Puente en el Bailando 2023 (América TV), de Marcelo Tinelli. "A la fila, mi amor", lanzó filosísima.

Resulta que después de que Charlotte Caniggia bailara en el caño, el conductor del ciclo llamó a varias personas a la pista para que demuestren su talento con el dispositivo. Entre ellas, se acercó Juli puente que estaba participando del programa de streaming.

Ahí, la modelo y jurado del certamen de baile intervino en la charla entre Tinelli y Puente y disparó: "Marcelo, la señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming".

"Dijo que yo le dije que vaya al camarín para tocarle la cola", afirmó Pampita. "No, ellos me sacaron de contexto", se defendió la influencer. Ni lenta ni perezosa, la modelo le contestó: "Dale, decí la verdad, que al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije '¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?'".

Y agregó: "Pero no te toqué la cola, no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que... qué bueno que lo aclaramos cara a cara".

Ahí, Puente quiso explicar la situación: "Dejame que lo explique. Grabamos juntas un programa y el equipo de Pampita es un amor, yo los conozco a todos, y fui al camarín y ella hizo un comentario de mi cuerpo". "Viniste solita al camarín, no te dije 'vení al camarín'", le respondió la modelo.

"Sí, porque te quería saludar, porque te amo", expresó Juli. "¿Por qué inventaste esto hoy?", le preguntó la conductora. "No lo inventé, no me dejaron que lo explique", aseguró la influencer. "A la fila, mi amor", cerró la discusión Pampita.