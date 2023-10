Juli Puente reveló cómo fue la charla que tuvo con Pampita luego de la fuerte pelea en el Bailando 2023

"No, ellos me sacaron de contexto", se defendió la influencer. Y la modelo le contestó: "Dale, decí la verdad, que al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije '¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?'".

Y agregó: "Pero no te toqué la cola, no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que... qué bueno que lo aclaramos cara a cara".

Ahí, Puente quiso explicar la situación: "Dejame que lo explique. Grabamos juntas un programa y el equipo de Pampita es un amor, yo los conozco a todos, y fui al camarín y ella hizo un comentario de mi cuerpo". "Viniste solita al camarín, no te dije 'vení al camarín'", le respondió la modelo.

Embed

"Sí, porque te quería saludar, porque te amo", expresó Julieta. "¿Por qué inventaste esto hoy?", le preguntó la conductora. "No lo inventé, no me dejaron que lo explique", aseguró la influencer. "A la fila, mi amor", cerró la discusión Pampita.

Lo cierto es que en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Juli Puente contó qué charló con Pampita luego del tenso momento que se vio al aire y si pudo aclarar lo que dijo sobre ella.

"Cuando terminó el programa me acerqué a Caro y le pedí disculpas si se había interpretado mal mi anécdota, que fue con intención graciosa", dijo la influencer.

Y remarcó qué fue lo que dialogó con la jurado: "Le dije que no tengo problema de hacer la fila porque siempre la hice y soy humilde y laburadora. La quiero un montón".

Consultada sobre si Pampita entendió la explicación que le dio en persona, Juli Puente finalizó: "Recontra entendió. Me dijo que la próxima lo explique mejor y que estaba perdonada. No hay quilombo".

pampita bailando.jpg

Las fotos con las que Pampita y Roberto García Moritán enfrentaron los fuertes rumores de crisis

Sin saber a ciencia cierta cómo y por qué se desataron fuertes versiones de crisis y ruptura entre Pampita y su marido, Roberto García Moritán, en la noche del miércoles la modelo y el político se mostraron públicamente juntos, sonrientes y más enamorados que nunca.

En una noche en la que la pareja cenó en uno de los restó de moda de costanera y luego se dirigió a un famoso boliche de Puerto Madero, donde Carolina fue una de las invitadas especiales del evento producido por Jecan que lanzó una bebida alcohólica, el matrimonio desmintió de manera rotunda crisis alguna entre ellos.

pampita 6.jpeg

Sin necesidad de emitir declaración alguna, a la jurado del Bailando 2023, América Tv, le bastó con el sólo hecho de posar acaramelada frente a las cámaras junto al economista.

Como de costumbre, Carolina deslumbró ante los flashes vestida de rosa y con sensuales transparencias acallando así cualquier versión que muchos suponen podría haber surgido por la mudanza que están haciendo esta semana, después de que Pampita lo adelantase en PH, Podemos Hablar.

pampita 5.jpeg

En tanto, durante la mañana de este jueves, Pampita decidió repostear la historia virtual del periodista Gustavo Méndez en la que negó separación alguna entre la jurado del programa de Marcelo Tinelli y su marido, como para que no quede ninguna duda.